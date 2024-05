Megnyílt az első magyarországi Primark, hihetetlen, mennyien voltak rá kíváncsiak - Videók!

A Világgazdaság beszámolója szerint annyi ember gyűlt össze a nyitás előtt, hogy már a bejutás is órákat vehetett igénybe annak, aki esetleg csak a sor végére tudott beállni. A ruhabolton belül ugyanis a tolongás elkerülése miatt létszámstopot vezettek be, és korlátozva engedték be sorban az embereket.

Ezen a képen is látható, hogy mennyien gyűltek össze, hogy elsőként vásárolhassanak a nyugaton hatalmas népszerűségnek örvendő boltban. A lap beszámolója szerint a magyarok eddig is kedvelték a Primarkokat és képesek voltak az emberek akár Bécsig is utazni, hogy vásárolhassanak benne. Most azonban a régióban utoljára végre Magyarországon is lehetőségünk nyílik ruhát vásárolni a Primarkban.

Maciej Podwojski, a Primark kelet-közép-európai vezetője korábban elmondta, hogy a környező országokból is természetesen számítanak vásárlókra, de elsősorban a magyarországi fogyasztókra koncentrálnak.

A budapesti üzlet 3100 négyzetmétert foglal magában, és nyolcmillió euróból (több mint hárommilliárd forint) valósult meg, a magyarországi beruházással 180 munkahelyet hoztak létre.

A Primark felső vezetője arra a kérdésre, hogy divatáruház tervez-e újabb magyar üzletet nyitni, úgy fogalmazott, hogy „szívünkkel, lelkünkkel, eszünkkel az Aréna Mall Primark üzletére koncentrálunk”, de természetesen figyelik a vásárlók reakcióit is.

Én azt gondolom, hogy Magyarország nem kis ország, személy szerint azt gondolom, hogy simán elbírna még egy üzletet. Meglátjuk, mit hoz a jövő

- fogalmazott korábban a vezető.

A TikTokon több videó is kering róla, ahogyan a helyszínen tobzódik a tömeg, ezt itt tudjátok megtekinteni: