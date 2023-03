Szabó Zsófi édesanyja és testvére igazi családi zöldségest nyitott (videó és galéria)

Szabóné Madarász Pálma Gyuszkó fiával közösen nyitott zöldségest lakóhelyük utcájában: Budafok-Tétényben, a Rózsakerti lakótelepen. Pálma férjéhez, Szabó Gyula a nemzet színészéhez hasonlóan mindig is lokálpatrióta volt, szereti a környéket és az itt élő embereket. Nem csoda, hogy Szabó Zsófi is a családi zöldségesbe jár kisfiával, Mendellel, de itt gyűlnek össze a környéken élők is egy kis társasági életre – mint egy igazi faluközösségben, ahol mindenki ismer mindenkit.

Anya és fia, Szabóékhoz öröm bemenni, mosollyal és kedvességgel várnak – Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

Szabó Pálmát és fiát, Szabó Gyuszkót családi vállalkozásban működő zöldségesükben látogattuk meg, és mivel épp a Metropol Fodor Erika konyhájából rovathoz készültünk újabb recepttel, rögtön a bevásárlókosarat is vittük. Meg is telt mindenféle földi jóval: kunszentmártoni gesztenyetökkel és magyar zöldséggel és gyümölccsel.

„Ha üzletet akarsz nyitni, az nem törvényszerű, hogy egy dologhoz kötődjön. Az a lényeg, hogy a tiéd legyen, és akkor azt szívvel-lélekkel csinálod” – mondta Pálma asszony, aki úgy fogadott minket, hogy a reggel 8-as boltnyitásra már túl volt egy jókora futáson és levezető úszáson.

Pálma asszonyt nehéz mozdulatlanul lencsevégre kapni – folyton rendez, csinosít, díszít a pulton – Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

„Örülök, mert jók a visszajelzések. Nagyon próbálunk figyelni az árakra, és amiből csak lehet és van, magyar árut hozunk. Ez itt egy lakótelep, rengeteg az idős ember, de egyre többen, egyre szívesebben jönnek hozzánk. Nekem ez nagy boldogság. Reggel felkelünk, és csak besétálunk” – mesélte az édesanya, aki fiával vágott bele a családi vállalkozásba.

Jönnek a vevők – vásárolni és találkozni – Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

„Egyikünk itt marad, a másik addig hazaszalad ebédelni. Ez egy jó kis üzlet. Amit nagyon várok, az a tavasz meg a nyár. Mondtam, hogy nem tudom, hány fajta cseresznye van, de nekem mind a 10 lesz!” – a fiú, Gyuszkó lelkesedése kicsit sem kisebb, mint az édesanyjáé.

Gyuszkó arcán visszaköszön édesapja mosolya Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

„Kitaláltuk a boltot együtt, és hogy közösen fogunk bele ebbe az egészbe. Úgy gondoltam, hogy ez egy jó alkalom lesz, hogy együtt kipróbáljuk magunkat, és megnézzük, hogy mit tudunk a jövőben itt ketten alkotni.”

Pálma asszony nem titkolja, hogy szereti, amit csinál.

„Én nagyon szeretek az emberekkel kommunikálni, mindig is szerettem – úgy, mint a férjem. Ő is azért egy óra múlva ért haza a szomszéd utcából is, mert mindenkivel megállt beszélgetni. Én is ilyen vagyok: nagyon szeretek az emberekkel foglalkozni” – Szabó Gyula felesége másokat is álmaik megvalósítására biztat.

„Arra gondoltam, miután elment a férjem, hogy valamit azért kellene csinálni még egy olyan 20-30 évig. Vannak gyerekeim, van unokám, de kell még valami, amiben én benne vagyok. Rájöttem, nekem ez a zöldséges tökéletesen jó lenne. Állandóan jár az agyam most is, hogy hogy lehetne még bővíteni a kínálatot, szépíteni stb., de az biztos, hogy ahhoz, hogy topon maradj, hogy legyen értelme az életednek, csinálni kell valamit, amit szeretsz. És nagyon fontos, hogy ez nincs korhoz kötve: csinálhatod 60, 70, akár 80 évesen is” – állítja az energikus, sportos és kirobbanó formában lévő Pálma, miközben természetesen jár a keze, és rendezgeti a pultot, hogy az minél csinosabb, csábítóbb legyen.

Szabó Gyuszkó: Reggel csak felkelünk és besétálunk a boltba – Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

Gyuszkó közben beavat a háttérmunkába is.

„Rengeteg dolog van, az árubeszerzéstől a kipakoláson át a beárazásig minden. Felmérni folyamatosan, hogy mire van szükség. Mit szeretnek a helyiek, mi az, amit megszoktak. Mi az, amihez ragaszkodnak, és mivel tudunk újítani, behozni a kínálatba, és tetszhet nekik? Ezt folyamatosan figyeljük és alakítjuk az igények szerint.”

Arra a kérdésünkre, hogy Zsófi mit szólt hozzá, hogy anya és fia ilyen vállalkozásba kezdett, Pálma asszonytól megtudtuk, hogy lánya nagyon boldog volt.

„Képzeljétek el, mi még azt sem tudtuk, hogy rendezzük be az üzletet, ő idejött, és azt mondta: Anya, akkor én most lefotózom a boltot, és felrakom. Mondtuk, hogy Zsófi, várj egy kicsit!”

Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

Gyuszkó, Zsófi fivére édesanyja szavait és lelkesedését megerősítve veszi át a szót.

„Végig támogatott, és most is napi szinten jön ide. Közel van a munkahelye, a bolt útba esik neki hazafelé. Szokott itt kávézni, őt is ismeri és szereti itt mindenki. Ő pedig jön, és imádja ezt az egészet, neki is mindig vannak újabb ötletei, mit lehetne, hogy lehetne bővíteni. Ez egy igazi családi zöldséges lesz.”

Mi sem természetesebb, hogy a nagymama innen viszi a friss gyümölcsöt és zöldséget a kis unokájának is.

„Ide le szoktunk ülni a bolt elé mi is Mendellel, és együtt várjuk a tavaszt. Ez a környék olyan, mint egy nagy falu, mindenki mindenkit ismer.”

„Ketten belevágtunk és meglátjuk, mire vagyunk képesek együtt!” – Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

Tele a kosár

A sok magyar termelőtől való zöldség és gyümölcs mellett a mennyei moldova szőlővel és Szabó Gyula szülővárosából származó sütőtökkel is megtelt a kosarunk Szabóéknál. „Ez gesztenyetök. A férjem kunszentmártoni, és az ő családjában van valaki, aki ezt veti, olasz magból. Nagyon finom, édes, tényleg olyan mint a gesztenye. Ez mindennek jó, akár sütjük, akár levest főzünk belőle!” – mesélte az áruhoz a történetet is Pálma asszony. A fia, Gyuszkó hozzátette, ha ilyet veszünk, azt másfél órát kell sütni, és mesés lesz akár így, akár levesnek elkészítve is.