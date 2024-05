Ebben nem lesz köszönet: sok esővel indul a mini-Medárd

A Medárd-napi esőzés térségünk gyakori éghajlati jelensége. Júniusra a szárazföld belső területei már erőteljesen fölmelegednek, a meleg levegő fölszáll, és helyébe érkeznek a súlyosabb párás tengeri légtömegek, ezek meghozzák az esőket, zivatarokat. A népi meteorológia szerint , ha Medárd napján esik, akkor negyven napig el sem áll, azaz hűvösebb, esős, borús időjárás várható. Bár Medárd napja csak június 8-án lesz, igazából már május utolsó napján, pénteken megkezdődik egy csapadékos időszak.

„Mini-Menárd” kezdődik május utolsó napján Fotó: Pexels/Pixabay

A koponyeg.hu előrejelzése szerint május 31-én már csupán 23 fokos napi maximumokra és dörgéssel, villámlással tarkított, záporos napra számíthatunk. A hétvége két napja közül a vasárnap ígérkezik szárazabbnak, bár akkor is várható helyenként csapadék. Ezen a két napon sem lesz túlságosan melegünk, ugyanis 24 foknál feljebb nem megy majd a hőmérő higanyszála. Az előrejelzés szerint a csapadékos, záporokkal és zivatarokkal tarkított időjárás június első hetében is folytatódik, így erre a hétre nem igazán érdemes vízparti programokat, vagy kirándulást szervezni. A rossz hír pedig az, hogy Medárd napján, vagyis június 8-án is lehetnek záporok és zivatarok, ha pedig így lesz, akkor a népi hagyományok szerint további 40 napig csapadékos lesz az időjárás...

Az eumet.hu előrejelzése egy picit biztatóbb, az ő prognózisuk szerint ugyanis a „mini-Medárd” pont Medárd napján, június 8-án véget ér, vagyis addig záporos, zivataros időnk lesz, de onnantól kezdve csaknem minden nap igazi derült, napfényes időszakra számíthatunk, így egyelőre csupán annyi látszik biztosnak, hogy az elkövetkezendő napokban óriási hibát követ el, aki esernyő nélkül indul útnak.