Életre kelt a matuzsálem Ikarus – Szenzációs programokkal köszöntötték a gyerekeket – Galéria

Május utolsó vasárnapja mindig a gyerekeké. Erre a napra Budapest több pontján szerveztek programokat kicsiknek és a nagyoknak. Galériánkban megnéztük a legnagyobb fővárosi rendezvényeket.

Egy matuzsálem Ikarusra is felszállhattak a kicsik – Fotó: Oszlányi Gyöngyvér

Voltunk a Múzeumkertben, ahol a Nemzeti Múzeum szervezésében múzeumi majálist tartottak. Itt a látogatók, az ország több múzeumának bemutatkozóstandján ismerhették meg a kiállításokat. Volt igazi medvekoponya, régi, századeleji, Csepel „velocipéd”, restaurált Ikarus busz, amibe be is lehetett ülni. Tárlatvezetéssel a legérdekesebb kiállítások is látogathatók voltak. A Nemzeti Múzeum előtt pedig még koncertek is szórakoztatták a lépcsőn pihenőket.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezésében a világ országainak hagyományait ismerhették meg az érdeklődők – Fotó: Oszlányi Gyöngyvér

A Városliget igazi paradicsom a gyerekeknek ezen a hétvégén, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat jóvoltából. Elképesztően sokszínű programokkal várták a kicsiket. A Nagyréten a világ országai mutatták be nemzeti hagyományaikat. Láttuk, hogyan kell a kínai pengetős népi hangszeren játszani, sőt ki is próbálhatták magukat a bátrabbak. A pandák országának papírmaséit készíthették el a gyerekek, a perui lámákról is megtudtuk, hol élnek, illetve, hogy milyen ruhát viselnek az Andok-beli indiánok. Sőt, aki kérte, még személyre szóló művészeti alkotást is kaphatott, mert fiatal művészek, kalligráfia írással leírták a keresztnevét. Az ugrálóvárak, a színes lufik és a vattacukor most is a gyerekek kedvence volt és a színpadon még fel is léptek azok a bátor kislányok, akiket a pörgős mexikói szoknyák elvarázsoltak.

A Budavári Palotanegyed Csikós udvarán és a Lovardában is izgalmas programokkal készültek a szervezők, a hősök napja alkalmából. A Nemzeti Hauszmann Program keretében, a már helyreállított történelmi helyszíneket vehetik ismét birtokba az érdeklődők, akiket egész napos tüzérségi pont és élő, interaktív történelemóra vár. A Lovardában különböző foglalkozásokon is részt vehetnek a kicsik és a nagyobbak egyaránt. Egy szó mint száz, izgalmas és nagyon jó programot kaptak most is a gyerekek.

A képeinken a különböző programokból adunk most ízelítőt. Galériánkat a képre kattintva láthatod!