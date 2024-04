Pocakos, tetovált csaló szedi áldozatait Gyálon és Csepelen- ez a trükkje - Fotó!

Egy furcsa férfit láttak többen is Gyál kertvárosi részein. Az ismeretlen április első hetében, főként idős emberekhez csöngetett be kétes történetével. A sztorival pénzt akart kicsalni áldozatitól, mely néhány esetben sikerült is neki.

A tetovált karú, különösen viselkedő férfit először Gyálon, majd Csepelen látták. Fotó: Olvasói fotó

A 83 éves anyukám, egyedül volt otthon és egyszer csak becsengetett hozzá a férfi.

- mesélt el a Metropolnak a Gyálon élő Éva, majd így folytatta:

Azt mondta anyukámnak, hogy elment otthonról kutyát sétáltatni, bezáródott az ajtó, így most nem tud bejutni. Az elveszített kulcsát 50 ezer forintért akarta lemásoltatni, amire anyukámtól kért pénzt.

A férfinál se kutya nem volt, se kulcs, amit persze hogy lehetne lemásoltatni, ha nincs meg. Ezt Éva utólag meg is kérdezte édesanyjától. A férfi valószínűleg rutinos volt és tudta, hogy elég szóval tartania az asszonyt, hogy sikerrel verhesse át őt.

Az anyukám annyira megsajnálta, hogy adott neki 10 ezer forintot, szerencsére csak annyi készpénz volt nála otthon.

A tetovált karú férfi, akiről az egyik biztonsági kamera felvételt is készített, azt ígérte az idős asszonynak, hogy este 10 órára visszaviszi neki a pénzt, ami természetesen nem tett meg. A férfiról több budapesti csoportban is megosztották ugyanazt a képet, valamint a személyleírás és az esetek leírása alapján is valószínűsíthető, hogy ugyanarról van szó: „A képen látható egyed járkál a városban. Becsengett egy elhagyott kulcsos sztorival…” - írták több helyen.

A csengetős csalót a gyáli Ady Endre utca környékén látták alig egy hete, majd a napokban már Csepelen ismerték fel őt, ahol hasonló módszerrel próbálkozott, főként gyanútlan időseknél. Azt, hogy van-e bűntársa, egyelőre nem lehet tudni, de a hozzászólások alapján többen arra gondolnak, hogy nem egyedül dolgozhat. Az érintettek emellett azt is gyanúsnak találják, hogy milyen magabiztosan mozgott Gyálon, vagyis akár még az is lehet, hogy arrafelé lakik.