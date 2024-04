„A matektól félek a legjobban” – Dani az első SMA1-es, aki leérettségizik

Danin is sokat javított a kezelés: leállt a nagyon erőteljes romló folyamat, sikerült visszaerősödnie és stabilabb az állapota, így eljuthattunk idáig, ahol most vagyunk. Azok az SMA1-es gyerekek, akik legközelebb odakerülnek az érettségihez, a korai kezelésnek hála más állapotban lesznek, mint Dani, így teljesen más vár rájuk. Remélem, hogy addigra talán sikerül elérni, hogy digitális verzió is legyen az érettségi vizsga megírására az ilyen gyerekek számára, mint Dani