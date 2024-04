„Budapest és köztem ez mindig is egy love story volt” – Szentkirályi Alexandra szenvedélyesen szereti szülővárosát, Budapestet

Szentkirályi Alexandra számára sem személyesen, sem a politikai munka frontján nem ismeretlen terület Budapest, hiszen amellett, hogy a főváros a szülővárosa, korábban főpolgármester-helyettesként 5 éven keresztül már dolgozott Budapestért, összességében pedig közel 10 év tapasztalat van a háta mögött a főváros vezetése területén.

Szentkirályi Alexandra számára Budapest nem csak szülőváros, hanem szenvedély is Fotó: Metropol

Budapest sokunkat látott felnőni. Budapest látta a nevetéseimet, a könnyeimet. Eközben én is láttam ezt a várost. Láttam jobb és rosszabb napjain, láttam szépnek és csúnyának. De egy nem változott: Budapest és köztem ez mindig is egy love story volt!

– mondta el beszédében Szentkirályi Alexandra a kampánynyitón. Ezután kiemelte, hogy Tarlós István vezetése alatt a „város és a kormány tudott együttműködni”, szerinte pedig erre most is szükség van. Tősgyökeres fővárosiként Szentkirályi Alexandra a kampánynyitóján kitért arra is, hogy számára Budapest több mint otthon.

Budapest minden kerületében van valami, amit magunkénak érezhetünk: a külváros nyugalma, a belváros izgalma, budai parkok, pesti utcák, és minden bájos kettősség mellett örökké itt van a gyönyörű és méltóságteljes Duna. Egy élet is kevés, hogy valaki minden szegletét bejárja és megismerje, mégis olyan könnyű beleszeretni. Ez a város játszi könnyedséggel válik bárki otthonává. Nekem emellett még a szenvedélyemmé is vált

– mesélt Budapesthez való kötődéséről a Fidesz főpolgármester-jelöltje.

Szentkirályi Alexandra beszédében kitért arra is, hogy mennyire sorsfordító pillanat volt az életében az, amikor szülővé vált. Így mostanra már nem csak főpolgármester-jelöltként, hanem szülőként sem mindegy számára, hogy milyen fővárosban nő fel a következő generáció.

Budapest látott férjhez menni, és aztán látta az arcomat, amikor először fogtam a kislányomat a kezembe. Most már anyaként sem mindegy számomra, hogy gyermekeink milyen városban nőnek fel. Nem mindegy, hogy olyan lesz-e Budapest, amit gyermekeink is megszerethetnek. Én olyan Budapestet szeretnék, ami gondoskodik a lakóiról, tanítja a fiataljait, és tiszteli az időseit

– mondta a kampánynyitón a Fidesz polgármester-jelöltje.

– emelte ki a rendezvényen Szentkirályi Alexandra.

