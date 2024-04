„Azt kívánom, hogy hasonló borzalmakat soha senkinek ne kelljen kiállnia” – egy egész családot temetett maga alá egy budai lakóház

Nádasi Sándornak több üzlete is van a budai Fő utcán, s mivel maga is nap-mint nap ott dolgozik, gyakran elegyedik szóba a lakókkal. Mivel Sándor imádja a történelmet, gyakran kéri, hogy meséljenek neki régmúlt történeteket, ám nem is sejtette, hogy épp az az épület rejt egy igen szörnyű titkot, melyben dolgozik. Az épületet a II. világháborúban Budapest ostromakor találta el egy bomba, maga alá temetve öt embert.

Nádasi Sándor a Mérey családról mesélt Fotó: Markovics Gábor / Metropol

A történetet Erikától tudom, aki a lakóház egyik legidősebb tagja. Az ő édesapja mesélt neki a szörnyű tragédiáról

— kezd bele a történetbe Sándor, aki a történet felelevenítése közben munkatársainkat körbevezeti a Fő utca 92. számú lakóház pincéjében. A helyszínre lélegzet visszafojtva, néma csendben érkezünk meg, hiszen a tragédia emléke még ma is elevenen él a falak között.

1945-ben Budapest ostromakor bombatalálat érte a házat, maga alá temetve a pincében tartózkodó Mérey házaspár és gyerekeiket

— meséli Sándor, aki azt is megtudta, hogy egy házaspár volt akkor a lakóház tulajdonosa. Az akkori Bauhaus stílusú ház egyik sarka üvegből volt, ezt találta el a láncos bomba, ami egészen a pincéig lezúzta az épületet. A lakóházat később Erika édesapja építette újjá, ma már semmi sem emlékeztet a borzasztó eseményekre.

A tragédia után a ház melletti előkertben temették el a halottakat Fotó: Markovics Gábor / Metropol

A házaspárt itt temették el az előkertben, ami a háború ideje alatt természetes volt

— idézi Sándor a II. világháború borzalmait. A háború alatt elesett honfitársainkat természetesen idővel exhumálták és méltó módon eltemették őket. Sándor rávilágít, hogy a háború borzalmairól bizony fontos és kell is beszélni, különösen a mai vészterhes időkben.

Ezeket a tragikus történeteket egyre kevesebben ismerik, pedig tudni kellene, hogy háború idejében bizony ez a valóság

— meséli Sándor, aki saját maga a második világháborút ugyan nem élte meg, de 1956-ban 10 éves volt, amikor belelőttek a tömegbe, ahol ő épp egy kenyérrel sétált hazafelé.

Én azt kívánom, hogy hasonló borzalmakat soha senkinek ne kelljen kiállnia

— zárja Sándor, aki élete során mindig igyekezett átadni 5 gyermekének őseink tiszteletét. Sándor bízik benne, hogy a lakóház kedvelt zongoratanárával Erikával még sok történetet megosztanak egymással, hogy ezzel is tisztelegjenek múltunk előtt.