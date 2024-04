"Borzasztóan sajnálom Dominikot" - autista kisfiútól loptak biciklit a 13. kerületben

A 13. kerületi Gidófalvi lakótelep általában 3 testvér kacagásától hangos, akik önfeledten és boldogan bicikliznek fel-le a környéken. A triumvirátus azonban húsvét vasárnap darabjaira hullott, ugyanis Dominik biciklijét szombat éjjel valaki meglovasította. Az autista kisfút és édesanyját borzasztóan megviselték a történtek.

Dominik és testvérei imádnak biciklizni Fotó: olvasói

Niki egy kerületi Facebook csoportban adott hangot felháborodásának, ugyanis elképzelni sem tudja, hogyan lehet valaki képes arra, hogy meglopjon egy ártatlan gyereket. A fiatal nő lapunknak arról is beszámol, hogy 6 éves gyermeke autista, így nincs könnyű helyzetben: nem egyszerű neki elmagyarázni, hogy ellopták a biciklijét, megfosztva őt kedvenc időtöltésétől.

Hétfőn délelőtt szerettünk volna elmenni a gyerekekkel biciklizni, amikor megdöbbenve tapasztaltam, hogy nincs meg Dominik biciklije

— kezdi lapunknak Niki, aki köpni-nyelni nem tudott megdöbbenésében, hiszen 3 és fél éve laknak itt, de hasonló eset még sosem fordult elő velük. A tolvaj akkor mehetett be a tűzvédelmi okok miatt kulccsal nem zárható tárolórészbe, amikor a család nem volt otthon, ugyanis a a kis bicikli épp két másik bicikli között volt letámasztva, így a családtagok vagy a házőrző minden bizonnyal meghallotta volna a zajt, ha valaki megpróbálja elvinni a biciklit.

Íme az ellopott járgány Fotó: olvasói

Borzasztóan sajnálom Dominikot, ráadásul nagyon zavar, hogy sírásával zavarja a lakóközösséget

— fejti ki érzését Niki, aki szerint bár a gyerekei igen hangosak, amennyire csak lehet, próbálják meghúzni magukat, hiszen jelenleg csak albérleti joggal rendelkeznek a lépcsőházban.

Dominik nem értette, mi történt. Onnantól kezdve üvöltött, hogy rájött, nincs meg a bicikli

— magyarázza az édesanya, aki kisfiát még aznap elvitte a nagymamájához, hátha használ neki a környezetváltozás. Szerencsére Niki több felajánlást is kapott, ám még nem tudják, Dominik megbarátkozik-e az újonnan szerzet járgánnyal, vagy továbbra is a régit siratja majd.

Ilyen rosszkedvűen telt a Húsvét a 6 éves Dominiknek Fotó: olvasói

Ez egy egyedileg készített Batman-es bicikli volt, amit mi már így vettünk meg. Dominik nagyon szerette, így örülnénk, ha visszahozná az, aki elvitte

— fogalmazza meg kétségbeesetten az édesanya, aki szerint biztosan nem környékbeli volt az elkövető, hiszen itt még a játszótérre kivitt játékoknak sem kél lába sosem.

A Facebook-poszt alatt rengetegen együttéreztek az édesanyával és sokan kommenteltek arról is, hogy mostanában egyre több hasonló esetről számolnak be a környéken, így érdemes mindenkinek fokozottan vigyázni az értékeire. Niki borzasztóan hálás a jóérzésű embereknek, akik felajánlásaikkal segíteni próbálnak, ám abban bízik a kis Batmobil is hazatalál, hiszen a legnagyobb boldogságot ez jelentené fiának, és így az egész családnak.