„Nem hittem a szememnek” - Elképesztő, hogy mi utazott a pesti trolin

Szamár a vonaton

Nemrégiben egy szamár utazott a vonaton. Az állat világhírű lett; a nem mindennapi esetről készült fotó felkerült egy külföldi "Squatting Slavs In Tracksuits", azaz "Guggoló szlávok tréningruhában" névre keresztelt csoportba. Öt évvel ezelőtt elterjedt az interneten egy videó, amin nagy valószínűséggel ugyan az a szamár látható, amint a Budapest-Székesfehérvár vonalon utazik; ekkor azonban volt vele egy kecske is. A furcsa jelenségről a FEOL - Fejér vármegyei hírportál számolt be.