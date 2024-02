Ilyet még biztosan nem láttál: imádnivaló bocsokat filmeztek a barlangjukban - Videó

Elképesztő videó járta be a világot: újszülött medvebocsokat kaptak lencsevégre Erdélyben, ami igazi ritkaságnak számít. Nem sokan mernék bevállalni, hogy meglátogassanak egy kifejlett anyamedvét a barlangjában, miközben a hatalmas aranyos épp téli álmot alszik újszülött kicsinyeivel.

Ilyen közelről igazi ritkaság medvebocsokat látni Fotó: TIKTOK

A videót Szin János erdélyi medvepásztor is megosztotta, aki olvasóinknak megdöbbentő érdekességeket árult el a kis jövevényekről és mamájukról.

Az anyamedve terhessége roppant érdekes

— magyarázza János, aki évek óta teljes összhangban él a természettel az erdélyi havasokban. A férfi a Metropolnak mesélte, hogy az anyamedve kicsinyei a vegetációs időszakban fejlődnek ki, sőt ekkor hozza őket a világra. A tudomány számára kész rejtély, miféle tartalékból tud az anyamedve magáról és kicsinyeiről is gondoskodni ebben az időszakban. Szin János korábban megosztotta lapunkkal a múltját: a férfi fiatalon játékgépek üzemeltetésével tett szert elképesztő vagyonra, amit aztán egyik pillanatról a másikra elveszített, ráadásul egy komoly betegséggel is szembe kellett néznie.

Szin János mindenkit óva int attól, hogy egy anyamedve közelébe merészkedjen Fotó: Benjamin Munoz Barbera

Többször is elveszítettem mindent mielőtt magamra találtam Erdélyben a hegyek között, ahol ma már medveleseket üzemeltetek

— emlékezik vissza János, aki, mint mindenki más erdélyi kalandjai előtt tartott a medvéktől. Az erdélyi medvék őrangyala könyvében is mesél arról, hogyan szoktatta magát a medvék közelségéhez. János egy adott területen etette a medvéket, ahol sűrűn megjelent két árván maradt medvebocs. A bocsok napról-napra egyre közelebb merészkedtek a medvepásztorhoz, sőt egyszer még az elemózsiás táskáját is meglovasították. A férfi ma már egyáltalán nem fél a medvéktől, épp ezért az erdőt járva mindig emlékeztetnie kell magát az óvatosságra.

Az áldozatok vagy nem tudják az előzményt, vagy nem reklámozzák. A medve ok nélkül nem támad emberre, hiszen nem célja embert ölni. Ha embert akarna ölni, jóval nagyobb lenne a halálos medvetámadások aránya

— hívja fel a figyelmet János, aki senkinek sem tanácsolja, hogy hasonló akcióba kezdjen, mint a videó készítője.

Ahol bocsok vannak, ott nagy valószínűséggel az anyamedve sincs messze Fotó: Gennaro Leonardi Photos / Shutterstock

Az újszülött bocsok nagyjából 60 dekát nyomnak, ám mire előjönnek a barlangjaikból már irtó cuki játszadozó szőrgombócok lesznek. Szinte hihetetlen, hogy egy kifejlett európai barnamedve akár 2-3 mázsát is nyomhat. A medve nagyon okos állat: a nőstény medve például szándékosan párzik több hímmel, hiszen így meg tudja védeni a bocsait. A medve ugyanis nem öli meg a saját utódját, mert érzi rajta az anyja szagát, vagyis az anyamaci több hímtől is meg tudja óvni kicsinyeit. A medvepásztor egy másik közhiedelmet is eloszlatott, ugyanis elárulta, medvével bizony télen is találkozhatunk: enyhe teleken rövidebb időre hajtják álomra a fejüket, ám a hideg téli napokon is ki-ki jönnek vackukból, hogy megmozgassák elgyötört tagjaikat. Szin János mindenkinek arra hívja fel a figyelmét, hogy a medvét sem etetni, sem simogatni nem szabad, hiszen az anyamedve azonnal védekezni fog, ha úgy érzi, veszély fenyegeti őt vagy a kicsinyeit.