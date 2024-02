Megpecsételődött az emberiség sorsa, a legrosszabb jövendölés válhat valóra

Eno Alaric egy önjelölt időutazó, aki többnyire baljós jövőképet oszt meg követőivel TikTok-csatornáján. Ezúttal sem alakul jól az emberiség sorsa a meglátása szerint! Jövendölései 30 napon belül be is teljesülnek, legalábbis ő ezt állítja!

Az időutazó szavait annyira nem érdemes komolyan venni, ezt az is bizonyítja, hogy az első jóslata február 26-ára szólt, amikor is Magyarországnak el kellett volna tűnnie, de szerencsére nem így történt. Remélhetőleg a többi állítása sem jön be, március 4-ére ugyanis azt jövendölte, hogy egy nagy atomerőmű felrobban és a Mississippi folyóba szivárog, ez pedig ahhoz vezet, hogy az állatok mutálódni fognak.

Meglátása szerint március 13-án felfedeznek egy aszteroidát, amely egyenesen a Föld felé száguld, és bár a kutatók mindent megtesznek, hogy megállítsák, végül hatalmas pusztítást okozva Dél-Amerikában csapódik be az objektum.

Március 28-án az időutazó szerint egy ősi lelet kerül elő, amelyet ha valaki megérint, egy másik, ismeretlen univerzumba kerül.