Felhős időre és viharos széllökésekre kell számítanunk a hétvégén, és ez még nem minden

Pénteken erősen felhős időre számíthatunk. Északkeleten szórványosan alakul ki eső, záporeső. Többfelé pedig viharossá fokozódik a DNy-i szél. 15 fok körüli értékeket mérhetünk.

Felhős, de meleg időnk lesz a hétvégén/Fotó: Pexels

Szombaton és vasárnap erősen felhős vagy borult idő lesz. Szombaton még csak elszórtan, vasárnap többfelé várható eső, zápor. A déli szél továbbra is erős lesz. 13 és 20 fok között változik délutánonként a hőmérséklet, a héten ezen a napon mérhetünk a legmelegebbet.

Hétfőn a viharossá fokozódó északnyugati szél hatására csökken a felhőzet, már csak futó záporok fordulnak elő. A hőmérséklet 11-12 fok köré esik vissza.

Erős fronthatás nehezíti a mindennapokat

Erős melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítőképességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív- és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki – számolt be róla a Köpönyeg.hu.