Te tudtad? Ennyiféle variációban készítik a ma 139 éves dobostortát szerte a világban

Több, mint 100 variációja ismert, de a magyar az igazi

A dobostorta megalkotója egy magyar cukrász, szakácsmester és szakíró volt, aki ezen a napon, vagyis január 18-án született 1847-ben. A célja a torta megalkotásával az volt, hogy olyan tortát készítsen, ami az akkori kissé elmaradott hűtési technikái mellett is hosszú ideig fogyasztható és élvezhető marad. A dobos torta először az Első Budapesti Országos Általános Kiállításon debütált 1885-ben, ahol olyan méltóságok kóstolhatták meg, mint Erzsébet királyné és I. Ferenc József. Később a Dobos-torta Európa-szerte ismertté vált, ma pedig az egész világon ismerik és több, mint 100 variációját készítik. 2017-ben Magyarországon miniszteri rendeletben határozták meg a torta összetételét és alakját, ami így hangzik: kör alakú torta, amelyben öt Doboslap között Doboskrém található. A Doboslap és a Doboskrém közel egyenlő vastagságú. A Dobostorta tetejét az aranybarnára karamellizált cukorral készített Dobostető alkotja. És, hogy miért pont dobostorta a dobostorta? Nevét megalkotójáról Dobos C. Józsefről kapta, aki a Dobostorta receptjét 1906-ban adta át az Ipartestületnek.

Ezért dobos a dobostorta. Fotó: Dorottya Mathe / Shutterstock

Ma van a szinonímaszótárak napja

Peter Mark Roget születésnapján (1779.01.18.) tartják a szinonímaszótárak napját. Ő volt ugyanis az első, aki az angol nyelvű szinonímaszótárat összeállította. A könyv 1852-ben jelent meg először Roget's Thesaurus címmel, 15.000 szót tartalmazott, és azóta is rendszeresen megjelenik.

98 éve hunyt el a nemzet csalogánya

Blaha Lujza, aki Riedl Lujza néven született Rimaszombatban, majd Kölesi Lujza néven először gyerekszerepeket játszott Győrött, majd Budára és Szabadkára szerződött. 1866-ban feleségül vette Blaha János karmester. Férje 1871-es halála után Blaha Lujza még kétszer kötött házasságot, először egy földbirtokossal kötötte össze az életét, majd válásuk után Splényi Ödön báróhoz ment feleségül. 1872-ben a Nemzeti Színházhoz került, 1875-től megszűnéséig pedig a Népszínházban játszott, de 1901-ben a Nemzeti örökös tagja lett. A Népszínház neki köszönheti, hogy méltó vetélytársa lett a pesti német színháznak, játékstílusa tökéletesen alkalmas volt a magyar népszínművek előadásához. Blaha Lujza 1926. január 18-án hunyt el.

Nagyon csapadékos idő lesz ma

Az ország nagy részén erősen felhős, vagy borult égből többfelé várható eső, zápor. Késő estétől az Alpokalján már hózápor is előfordulhat. Nagy területen lesz viharos a DNy-i, majd az ÉNy-i szél. Délután akár 10-16 fok is lehet és kettős fronthatás terheli majd a szervezetünket. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a fővárosban 13 fok lesz a maximum, viszont 30mm csapadékra is számítani lehet.

Itt lesz ideiglenes forgalomkorlátozás a fővárosban

Megemlékezés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2024. január 18-án Budapest VII. kerületében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság felhívása szerint tilos megállni: 12 óráig a Budapest VII.,Wesselényi utca páratlan oldalán a Síp utca és a Rumbach Sebestyén utca között és a Dohány utcában a Zsinagóga előtt.

Árpád-házi Szent Margitra emlékezünk ma

A vesztett muhi csata után IV. Béla feleségével, Laszkarisz Mária bizánci hercegnővel együtt Dalmáciába menekült. Ott, Klissza várában született Margit leányuk 1242. január 27-én. Szülei – a tatároktól elszenvedett vereség miatti kétségbeesésükben – felajánlották őt Magyarország megmentéséért. Margit ennek megfelelően hároméves korában a domonkos apácákhoz került. A keresztények az önfegyelmezés és keresztény szeretet példaképének tekintik. 1270. január 18-án halt meg a Margit-szigeti kolostorban, bő egy héttel 28. születésnapja előtt. Boldoggá avatása már 1276-ban megtörtént, szentté avatására azonban évszázadokat kellett várni, egészen 1943-ig-olvasható a Wikipédián.

Micimackó megalkotója is ezen a napon született. Fotó: catwalker / Shutterstock

Micimackó megalkotója is ezen a napon született

A. A. Milne (Alan Alexander Milne) angol író 1882. január 18-án született. Számos humoros esszét, színdarabot és regényt is írt, de leghíresebb műve a Micimackó (Winnie-the-Pooh), amely fiának játékmackójáról kapta nevét, és amelynek egyik főszereplője a saját fiáról elnevezett figura, Christopher Robin.

Ezek is január 18-án történtek

Megkezdte működését a magyar tőzsde 1864-ben.

1911-ben megszületett Csicsátka Antal mérnök, a sztereó rádió rendszerének feltalálója.

1919-ben ezen a napon kezdődtek a Trianoni tárgyalások Versailles-ban, Franciaországban.

Az akkori szovjet hadsereg kezére került Budapest belvárosa, és megszűntek a harcok 1945-ben.

1946-ban megnyílt a II. világháború után Budapest első állandó Duna-hídja, a Kossuth-híd.

Koncertet tartanak egy hospice alapítvány javára

A Méltóság hangja címmel jótékonysági koncertet tartanak a Magyar Hospice Alapítványért a Müpa-ban a Cziffra Fesztivál sztárjai. Miklósa Erika, Halász Judit, Kovács Kati és Balázs János először lépnek fel így együtt, egy színpadon – közös hangversenyük bevételét a Budapesti Hospice Ház egy betegszobájának éves fenntartására ajánlják fel. További részletek itt olvashatók.