Megtaláltuk a Szomszédok fodrászszalonjának jelenlegi tulajdonosát

A Szomszédok című teleregény 1987 és 1999 között jelentett sok magyar család számára kihagyhatatlan programot kéthetente csütörtökönként. Egyesek szerint ma is meglévő népszerűségének titka, hogy a túlzásai, és olykor nevetséges melléfogásai ellenére is kordokumentumként mutatta be a rendszerváltás előtti, és azt követő magyarországi életet. A teleregény univerzumában elhangozhatott a párbeszéd egy drogos fiatal feje felett, melyből kiderült, hogy a füvet szerintük szúrják, nem pedig cigarettából szívják, Vágási Feri pedig a térdig érő vízből mentett ki egy fuldokló gyereket.

Veronika a Szomszédok-házban vett lakást. Fotó: Metropol

Az első magyar szappanoperának is mondott teleregényt Gazdagrét egyik hétemeletes panelházában forgatták. A Magyar Televízió az épület teljes első emeletét megvásárolta, hogy kényelmesen kialakíthassa Vágásiék, Takácsék, illetve Mágenheimék lakását. A történet szerint azon a szinten csak ez a három ingatlan állt, ám a valóságban az egyik díszletajtó mögött a lakás mellett a színészek öltözője, illetve a történetben kulcsszerepet betöltő fodrászszalon is helyet kapott. Oli a hajszobrász, Juli a kozmetikus, illetve Gábor Gábor, a fotós közös stúdiója helyén ma már lakás található. A jelenlegi tulajdonosa, Újvári Veronika a Metropolnak elárulta: 15 évvel ezelőtt, vagyis jóval a forgatások után vette meg a kultikus ingatant.

Néhány évvel ezelőtt a lépcsőházban találkoztam Nemcsák Károly művész úrral, vagyis Vágási Ferivel, mert a teleregény kezdetének 30. évfordulója alkalmából egy riportot készítettek vele

– mesélte Veronika. Hogy az első emeleten található négy darab lakás eredetileg mi célt szolgált, a vásárláskor tudtam meg, mert a tulajdoni lapról kiderült, hogy az MTV volt az első tulajdonos.

Megörültem, mert annak idején néztem a Szomszédokat, persze ma már szinte semmi sem emlékeztet a lakásomban a fodrászüzletre. A műanyag ablak azonban eredeti, aminek a külső felén még észre venni annak a fekete táblának a nyomát, amit azért tehettek fel, hogy a külső fények ne zavarják a felvételeket

– árulta el az asszony.

A stábtagok kiégették a padlót. Fotó: Metropol

Veronika azt is elmondta, hogy a lakások annak idején átjárhatók voltak, de az egyes ingatlanokon belül sem volt valójában minden vasbeton válaszfal behelyezve. A kisszobai forgatásokat lehetetlen lett volna a meglehetősen szűk terekben elkészíteni, ezért a díszletotthonokat eleve a forgatásra alkalmasra építették. A térelválasztásokat utólag gipszkartonnal oldották meg.

Még egy olyan negatív élményről beszámolhatok, ami a forgatásokra emlékeztet! A folyosón levő, sárga PVC-n ma is látható a nyoma annak a rengeteg cigarettacsikknek, amikkel a stábtagok foltokban kiégették a padlót. A többi emeleten ugyanilyen linóleumot fektettek le, de azok mind épek maradtak

– mondta az asszony.