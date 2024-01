1 bites tolvajok loptak a VII. kerületben – észből nem sok jutott nekik

Tolvajokat rögzített egy biztonsági kamera a VII. kerületi Hernád utcában. A felvételen jól látható, ahogy egy fiatal nő és egy fiatal férfi bemegy egy szolgáltatóhely vendégterébe. Látszik, hogy sietős a dolguk, mert még az ajtót sem csukták be maguk után.

A tolvajok mindenre képesek Fotó: LeaDigszammal

A nő a magára hagyott táskában kutatni kezd, majd amikor megtalálták, amit kerestek, gyorsan kereket oldottak. Ugyan a rablást jól kitervelték, arra egyáltalán nem gondoltak, hogy a mai modern technikának köszönhetően szinte tökéletesen felismerhetők a biztonsági felvételen. A szolgáltatást nyújtó hely a facebookozók segítségét kérte egy csoportban, hátha valaki felismeri az elkövetőket.

Már megint az egybitesek

– írja az egyik kommentelő, aki arra céloz, nem voltak túl megfontoltak a fosztogatók.

Sose hagyd elérhető helyen a táskád Fotó: Andrey Popov

A Metropol a rendőrséget is megkérdezte az esettel kapcsolatban, ám a felvételen és a Facebook-bejegyzésben szereplő adatok alapján úgy tűnik, az ügyben nem történt feljelentés. Mivel az esetet nem jelentették be a rendőrségen és a Facebook-bejegyzést is törölték, feltételezhető, hogy valaki felismerte az enyveskezű fiatalokat, s kis szerencsével a megkárosított is visszakapta eltulajdonított értékeit.

Az esettel kapcsolatban a közösségi platformon többen is megjegyezték, hogy az értékeit soha senki ne hagyja őrizetlenül.

Sosem hagyom ott a táskám még ott sem, ahol van recepciós, hiszen ő nem azért van ott, hogy őrizze a cuccokat

– fogalmazza meg az egyik kommentelő. Érdemes az értékeiteket mindig magatoknál tartani, ráadásul olyan zsebben, ahol a zsebtolvajok sem férhetnek hozzá. Ha mégis megtörténik a baj, érdemes a rendőrség segítségét kérni a hasonló esetekben.