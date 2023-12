Rettentő kínos: kétmillió autót hív vissza a Tesla

Igencsak kellemetlen helyzetbe került Elon Musk világcége, a Tesla: csak az Egyesült Államok útjairól közel kétmillió elektromos autójukat hívják vissza egy igen fontosnak ígérkező szoftverfrissítés miatt. Kiderült ugyanis, hogy a cég kocsijainak Autopilot és Autosteer funkcióit picikét túlzottan is szó szerint veszik a sofőrök, azaz teljesen magára hagyják a kocsit, hogy oldja meg maga a vezetést, és így egy friss jelentés szerint eddig közel 1000 olyan baleset született, amelyben ezen önvezető/sofőrsegítő funkciók be voltak kapcsolva.

Visszahívják a Teslákat egy komoly szoftverfrissítésre Fotó: AFP

A Tesla egyébként eddig is hangsúlyozta, hogy ezeket a funkciókat javarészt autópályán javasolják, valamint a sofőrnek "bármelyik pillanatban készen kell arra állnia, hogy átvegye az irányítást a jármű felett", azonban most úgy döntöttek, jobb, ha szoftveresen oldják meg a problémát, és inkább korlátozzák a nevezett funkciók használatát – írja a CNN. A visszahívást követő finomhangolás célja, hogy a szoftver innentől jobban figyelje, hogy reagál-e, figyel-e a sofőr, és ennek függvényében akár le is tilthatja a sofőrsegítő/önvezető funkciót.

A Tesla egyébként igencsak gyorsan reagált, a visszahívást ugyanis mindössze két nappal azután jelentették be, hogy a Washington Post igencsak részletes cikkben értekezett arról, hány baleset köthető ezen funkciókhoz. Írásukban nyolc súlyos, ezen belül néhány halálos balesetről is beszámoltak, melyek során eleve be sem lett volna szabad kapcsolni az Autopilotot.