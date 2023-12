Ezért vannak életveszélyben a gyalogosok az Arany János utcánál

Ahogy arról korábban beszámoltunk, épphogy megérkezett csütörtökre a havazás Budapestre, a reggel munkába és iskolába készülőknek rögtön egy újabb kihívással is szembe kellett nézniük a Bajcsy-Zsilinszy úton, az Arany János utcai M3-as metrómegállónál.

A közlekedési lámpák péntek reggel sem működtek a hatodik kerületi metrómegállónál / Fotó: Metropol

Terézvárosban a metróhoz közeli nagy és kisebb gyalogos-átkelőhelyeken is felmondták a szolgálatot a közlekedési lámpák. Már akkor hatalmas volt a káosz: csak a járókelők és az autósok figyelmén múlt, hogy nem történt baleset.

Este is nagy volt a fejetlenség

Azóta nagyobb a káosz, mint volt! A Metropol tegnap, azaz csütörtök este, épp a csúcsforgalom idején az érintett útszakaszon járt. Borzalmas látvány fogadta lapunkat: a lámpák még mindig sötétek voltak, az utcán pedig olyan sok volt az autó, hogy még a zebrán is álltak. A járókelőknek közöttük kellett szlalomozniuk, hogy épségben átjussanak a túloldalra. Péntek reggel sem működtek a lámpák a megállónál, a helyzet most is változatlan.