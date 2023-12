Most adtak ki dupla riasztást Magyarországra: veszélyes, ami jön!

Előbb zivatarok kialakulása, majd az erős szél miatt is elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az ország több térségében elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent majd, de jégeső is előfordulhat. A széllökések sebessége pedig meghaladhatja a 70 kilométer/órát is.

A riasztások által érintett területeket, járásokat a met.hu-n elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon.