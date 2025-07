Kocsis Máté Magyar Péternek: Hát nincs egy épkézláb embered se, aki indulna!

EZ MÁR MEGINT MI VOLT, PÉTER?!

- kezdte Facebook-posztjában Kocsis Máté.

Ugyanis Magyar Péter felszólította Orbán Viktort, hogy holnapra tűzze ki az előrehozott választásokat. Hozzátette: Péter mindig is megbízhatatlan ember volt, de most már tényleg nem lehet őt komolyan venni.

"Figyelj! Ezzel az ötleteddel már év elején is hülyítetted a szektát, abból se lett semmi, de most annyira megsüthetett téged a nap, hogy újra ezzel idétlenkedsz. Képzeld el, Gyurcsány is mindig előrehozott választásokról fantáziált, aztán nézd meg, hol van most. Tudod jól, hogy ‘26-ban nagy zakó lesz abból, amit csinálsz, de szedd már össze magad egy kicsit!" - tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője.

Hát nincs egy épkézláb embered se, aki indulna! A sajátodon kívül te magad sem tudsz egyetlen nevet sem mondani a választókerületekben. Az egy dolog, hogy hülyét csinálsz magadból ország-világ előtt, amikor bejelented, hogy hány százalékon állnak a fantom jelöltjeid itt-ott, de legalább ne adjál már feladatokat a miniszterelnöknek a nemlétező előrehozott választásokkal kapcsolatban

- üzente Magyar Péternek.

Kocsis Máté így folytatta:

"Te tényleg egyre szánalmasabb vagy, és nagyon messze van még 2026. (Ugyanis akkor lesznek választások.)"

"Tudjuk, nagyon zavar téged, hogy ezen a héten nem rólad szólnak a hírek, nem veled van tele a sajtó, és az is, hogy a nyár közepi felmérésekben a személyes megítélésed romlott. (Annyira bepánikoltál ezen, hogy a múlt héttől dél-amerikai lájkolók tízezreivel pörgeted az egyre unalmasabb oldalad.)" - szögezte le Kocsis Máté.

Végül hozzátette: