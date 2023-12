Csütörtököt mondtak a közlekedési lámpák Terézvárosban – Fotókon a reggeli káosz

Csütörtök reggelre megint elesett a főváros amiatt, hogy leesett a hó. Az autósokat és a járókelőket is meglepte, hogy reggelre szó szerint csütörtököt mondott az összes közlekedési lámpa az M3-as metró Arany János utcai megállójánál. Ahogy arról korábban is beszámoltunk, csütörtökre borult, párás idővel és havazással indult a reggel a fővárosban. Azok, akik a reggeli forgatagban iskolába vagy a munkahelyükre siettek, egy váratlan helyzettel kellett szembenézniük a Bajcsy-Zsilinzsky úton: az Arany János utcai metrómegállónál, a nagy zebránál és a kisebb, Arany János utcai gyalogos átkelőhelyen sem működtek a közlekedési lámpák. Ugyanez a helyzet az autósok szemszögéből is a zebrák előtt: a Deák Ferenc tér felőli és a Nyugati pályaudvar irányából is sötétek voltak a közlekedési lámpák az autósok felett.

A járókelőknek és az autósoknak is résen kell lenniük, hogy ne legyen baleset az átkelőhelyen

Olvasói fotó

A BKK Infó a közösségi oldalán csütörtök reggel azt írta, a havazás fővárosszerte lassítja a közlekedést.

– A magasabban fekvő utakon jeges, csúszós szakaszokra is számítani kell. A 60A, a 60B és a 65-ös autóbusz nem közlekedik. A 219-es autóbusz a Saroglya utca és az Ürömhegyi út/Jutas utca között nem közlekedik. A 140-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Művelődési Ház és a Dióskert megállót. A 191-es autóbusz ismét érinti a Sarolta utca megállót – hívták fel a figyelmet posztjukban.