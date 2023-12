Döbbenetes fejlemény a prágai lövöldözéssel kapcsolatban, vizsgálat bizonyította

Az MTI írja, hogy a rendőrség korábban is azt feltételezte, hogy valószínűleg kapcsolat van a két eset között, de amíg ez be nem bizonyosodott, addig rendkívüli óvintézkedéseket vezettek be a Klánovicei erdőben. A Metropol is beszámolt a 32 éves férfi és a mindössze 2 hónapos csecsemő halálának tragikus esetéről, ami sokakat megrázott.

Illusztráció / Fotó: Pixabay

A lövöldözővel együtt 14 ember halt meg a csütörtöki, prágai tragédiában – egy áldozat a kórházba szállítás után halt bele sérüléseibe.

A rendőrség a kettős gyilkosság ügyében két napon át kutatott a Klánovicei erdőben. Több régióból több száz rendőr, lovas rendőr, kutyás rendőr vett részt a keresésben, de nem bukkantak ott rejtőzködő emberre, aki esetleg veszélyes lenne.

Péntek reggel azt közölte Ales Strach, a prágai rendőrség életvédelmi osztályának nyomozója, hogy a bölcsészkari lövöldözés feltételezett elkövetője egyben a klánovicei gyilkosság egyik gyanúsítottja is.

