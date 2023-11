Zaporozsec az új befektetés, jobb mint az arany

Mára már igazi kincset ér a ritkaságszámba menő Zaporozsec. Nagyon jó befektetésnek bizonyul egy ilyen autót birtokolni, vagy felújítani, mert értékállóbb, mint az arany.

Sosem gondoltuk volna, hogy egyszer sokat ér majd egy ilyen szovjet autó



Mi is az a Zsaporozsec?

Sok olvasónknak ismeretlen lehet ez az autómárka, ami a rendszerváltás után gyakori látvány volt a lakótelepi parkolókban. A rozsdásodó 968-asból több mint 3 milliót gyártottak az egykori Szovjetunióban A kis farmotoros autóról az a városi legenda keringett, hogy eredetileg harckocsi-indítómotornak született a blokk, ami a farába került. De ezt meg kell, hogy cáfoljuk. A 743 köbcentis, négyhengeres V motort kimondottan ehhez a típushoz tervezték. Az első generációs modellek teljesítménye még a Trabantot is túlszárnyalta. A szovjetek 23 lóerőt tudtak kipréselni léghűtéses erőforrásból, ami a kisautót padlógázzal 130-al is képes volt repíteni.

Benzinkályha fűtötte

A gyorsulásáról, nem érdemes beszélni. Több mint fél percre volt szükség a százhoz. Na és a fűtése. A melegről nagyon biztonságosan a kocsi orrába rejtett benzinkályha gondoskodott, ami elég sok esetben kapcsolt önmegsemmisítő fokozatba. Így ha nem a rozsda falta fel a Zaporozsecet, akkor a tűz martaléka lett. De azért volt előnye is a nem túl szép ZAZ 965-nek. A múlt rendszerben szerették a kis fogyasztása, és a könnyű szervizelhetőségé miatt. A munkásemberek körében volt különösen közkedvelt. Magyarország a sok probléma miatt nem kapott a KERMI típusengedélyt, így viszonylag keveset értékesítettek belőle. Mivel kevés maradt meg használható állapotban az utókor számára, így napjainkra egy szép példányért komoly összeg kapható.

Milliókat érhet

Napjainkra reneszánszukat élik az egykori KGST-járművek, legalábbis azok, amelyeket felújítottak, kipofoztak, újszerűek. Egy Lada, egy régi Skoda, de egy Trabant, illetve cikkükben bemutatott Zaporozsec is a gyűjtők körében kifejezetten sokat ér. Lapunk talált is egy hirdetést, ahol millió feletti összegért hirdetik az egykori szovjet csodát. Persze ez nem jelenti azt, hogy egy szülőktől, nagyszülőktől ránk maradt egykori szocialista autóért megrohannak majd minket ha meghirdetjük. Azonban érdemes átgondolni, hogy mibe kerülne annak felújítása és mennyiért tudnánk eladni. Azok járhatnak a legjobban, akik maguk képesek helyrehozni egy ilyen gépet, vélhetően ők is vásárolnák fel tőlünk, ha egy ilyen „roncsra” akadunk a fészerben, garázsban, az udvaron.