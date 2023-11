Súlyos műtéten esett át az SMA-s Lencsi: "Alig várja, hogy újra találkozhasson a barátaival"

Mint arról a Metropol is beszámolt, Lencsi szülei a kislány egyéves korában vették észre, hogy a mozgása lassabban fejlődik, mint a többi gyermeknek. A kivizsgálás után kiderült, hogy Lencsi szervezetét az SMA II-es betegség támadta meg. Gábor és Éva a hír hallatán először sokkot kapott, de hamar rájöttek, hogy nem adhatják át magukat a bánatnak, ráadásul az izomsorvadással nagyon is együtt lehet élni. A gyermek ma már hétéves, és idén szeptemberben meg is kezdte az első osztályt.



Lencsi élvezi az életet Fotó: VI

A kislány élvezi az életet, és bár ideje nagy részét kerekesszékben tölti, önfeledten játszik a testvéreivel és a társaival. Az állapotán sokat javít, hogy az országban az elsők között megkapta a Spinraza kezelést. Ennek lényege, hogy gerincvelőbe négyhavonta befecskendeznek egy speciális gyógyszert, aminek hatására már sokat fejődött a kislány felsőtesti izomzata, illetve lényegesen javult a légzéskapacitása. A betegség velejárója a gerincferdülés, aminek súlyosodását csak egy implantátummal lehet megakadályozni. Amennyiben ezt nem tennék, a gerincoszlop egyre erősebben szoríthatná a belső szerveket, ami komoly következményekkel is járhatna.

Ezért kellett Lencsinek a múlt héten néhány napra befeküdnie az Országos Gerincgyógyászati Központba, hogy a szükséges művi beavatkozást elvégezzék.

Két és fél évvel ezelőtt Lencsi megkapta az első, néhány esztendőre elegendő gerincmerevítőt. Az utóbbi időszakban szinte elviselhetetlenül fájt a kislányom háta, ezért elvittük az orvoshoz. A röntgenezés során kiderült, hogy az implantátum eltört, ezért a hamarosan egyébként is esedékes operációt előre kellett hozni

– mondta a Metropolnak Gábor, Lencsi édesapja.

A két rúdból álló implantátum szerepe a csigolyák tartásása mellett, hogy a segítségével – a gyermek növekedésének mértékét figyelembe véve – a gerincet folyamatosan nyújtsák. Lencsi hátán egyébként a vágásokon kívül semmi sem látszik. A kislány felsőteste a rúd miatt feszes, vagyis Lencsi nem tud hajolni.

A kislány hősiesen viseli a fájdalmakat Fotó: VI

Az operáció után Lencsi erős fájdalomcsillapítókat kapott, hogy aludni tudjon. Nem csoda, hiszen a gerincműtét az egyik legkockázatosabb beavatkozás, amit gyermekkorban végeznek. Az édesanyja szerencsére befeküdhetett vele a kórházba, így Lencsi nem volt egyedül

– mesélte a családapa.

Lencsi állapota a beavatkozás után gyorsan javult, így már haza is mehetett. Az ilyen műtétek után fontos, hogy a gyermek képes legyen saját erőből felülni, a kislány pedig már könnyedén teljesíti ezt a feladatot.

Az orvos azt javasolta, hogy Lencsi ezt a félévet már hagyja ki az iskolában, de annyira jól érzi magát, hogy lehet, hogy decemberben mégis be lehet majd vinni. A tanulmányaiban szerencsére nem marad le lényegesen, mert az osztálya számára egyelőre csak előkészítő foglalkozásokat tartanak. Ő mindenesetre már várja, hogy újra találkozhasson a barátaival

– mosolygott Gábor.