Mitől fekete a mai péntek és mióta az?

Ma van hivatalosan Black Friday, vagyis fekete péntek

Az első fekete péntekre 1869-ben került sor, miután Jay Gould és James Fisk vasúti üzletember megpróbálta kijátszani az aranypiacot, ami végül pénzügyi pánikhoz és a piac összeomlásához vezetett. 60 évvel később, 1929. október 29-én egy újabb tőzsdei összeomlás, a fekete kedd jelezte a Nagy Gazdasági Világválság kezdetét. A ma is használt fekete péntek kifejezés pedig eredetileg a hálaadás napját követő fennforgást, sorban állást, tömeget, katasztrófát vagy szerencsétlenséget jelentette. Például az 1950-es években a gyárak vezetői használták ezt a kifejezést a hálaadást követő péntekre, mivel sok munkásuk döntött úgy ilyenkor, hogy beteget jelent, hogy hosszú hétvégével pihenje ki az ünnep fáradalmait. Pozitív kifejezésként 1966-ban egy önkormányzati PR-os alkalmazott, Abe S. Rosen használta egy sajtóközleményben. Évtizedekkel később egész Amerikában elterjedt a Black Friday kifejezés, és az 1980-as évektől a mai értelmében, a karácsonyi bevásárlás kezdeteként tekintenek erre a napra, ami hivatalosan a hálaadás utáni első pénteken van, vagyis idén november 24- én.

Eleinte valóban fekete volt a ez a nap, aztán lett csak Black Friday. Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló

Ma van Ne Vásárolj Semmit nap is

Magyarországon 2004-ben volt először ilyen nap. Azóta több szervezet is csatlakozott a kezdeményezéshez és ma már itthon is nagyon sokan megtartják ezt a napot, vagyis legalább egy napig nem vesznek semmit. A Ne Vásárolj Semmit! nap ugyanis a túlfogyasztás elleni tiltakozás napja és egyben figyelemfelhívás is arra, hogy túl sokat foglalkozunk a vásárlással.

A gyerekeké lesz a főszerep a Sportarénában

November 24. és 26. között tartják ugyanis a KidExpo elnevezésű rendezvényt, ahol a legújabb játékok és a legmenőbb kalandok várnak a gyerekekre. Testközelből is szemügyre vehetik, sőt ki is próbálhatják a reklámokból már jól ismert játékújdonságokat, vagy részt vehetnek a közel száz izgalmas programon és foglalkozáson. A családi hétvége részleteiről itt lehet tájékozódni.

Kezdődik az idei BabaMama Expó

A 24-én kezdődő rendezvény helyszíne ugyancsak a Budapesti Sportaréna lesz. Az ország legnagyobb családoknak szóló rendezvényén számtalan érdekes újdonságot ki lehet majd próbálni a hozzátáplálást segítő konyhai gépektől kezdve az autóba szerelhető okos biztonsági felszerelések mellett természetes kozmetikumokat is. De lesz szoptatási tanácsadás, babamasszázs, szülésfelkészítő tanfolyam, dietetikus, sőt gyerekorvos is várja az érdeklődőket.

32 éve ezen a napon hunyt el a legendás énekes

45 éves korában, londoni otthonában 1991. november 24-én hunyt el Freddie Mercury, a Queen énekese. Eredeti nevén: Faroukh Bulsara Mercury a Queennel 1971-től dolgozott együtt. Első albumuk 1973-ban jelent meg. Hírnevüket az 1975-ben kiadott "One Night at the Opera" című nagylemezzel és az azon szereplő "Bohemian Rapsody" című dallal alapozták meg. Freddie élete végéig dolgozott, míg végül az AIDS legyőzte.

Freddie Mercury, a Queen énekese. Fotó: DB / AFP

Itt lehet vért adni a hétvégén

Pénteken reggel héttől este hétig a Közép-magyarországi RVK Intézetben, déltől fél hatig pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén szerveznek véradást. Emellett kettőtől este hatig a WestEndben is lehetőség lesz embertársainkon segíteni. Ezt követően pedig szombaton várják a véradókat reggel 8-tól délután háromig a Kispesti Véradók Egyesületénél (1196. Budapest, Templom tér 8.)

Változékony, majd hideg időnk lesz

Pénteken az erősen felhős égből eleinte elszórtan lehet eső, zápor, majd délutántól záporok, hózáporok is előfordulnak. Nagy területen erősödik meg az északi szél, viharos lökések is lesznek. 6 fok körüli értékeket mérhetünk. Szombat és vasárnap hidegbetörés várható, erős, olykor viharos északi, északnyugati széllel és elszórt hózáporokkal, jégdara-záporokkal. Reggelente fagyni fog, de délutánonként is csak +3, +4 fok valószínű a köpönyeg.hu előrejelzése szerint.

Nyit az adventi vásár a Bókayi kertben

November 24-december 17. között adventi vásárt tartanak a Bókay-kertben. A karácsonyi vásárban kézműves termékek, finom ételek, forró italok, szelfipontok, hangulatos díszfények, sztárfellépők és rengeteg élmény vár mindenkit. Pénteken például az ünnepi fények felkapcsolását követően fellép a Band of StreetS utcazene-rezesbanda, de fel lehet majd szállni a karácsonyi kisvonatra is.

Újabb karácsonyi vásárok nyitnak a fővárosban. Fotó: Markovics Gábor

A Városházánál is ma nyílik meg a karácsonyi vásár

November 24-én nyílik meg a Budapesti Karácsonyi Vásár és a Városháza Téli Élménypark is, amelynek keretében a Deák Ferenc téren karácsonyi vásárral, a Városháza parkban pedig jégpályával várják a közönséget a szervezők, egészen január 7-ig.

Szombaton megünneplik a 75 éves az Utasellátót

Az Utasellátó az idei évben ünnepli működésének 75. évfordulóját, amelynek tiszteletére 2023. november 25-én jubileumi rendezvényt tartanak a Keleti pályaudvaron. A Lotz-teremben az Utasellátó történetét bemutató kiállítással, családi programmal, nyereményjátékkal várja a MÁV-START a vendégeket, a 6. vágányon pedig különleges összeállítású szerelvény áll majd, ahol megismerkedhetünk a különböző évtizedek Utasellátó szolgáltatásaival. Fellépnek a MÁV Szimfonikusok fúvósai, Buka Péter zongoraművész, de lesznek ingyenes kézműves foglalkozások is. További részletek itt találhatók.

November 25-én ünnepeljük a 6:3-at

Szombaton lesz a magyar labdarúgás napja a londoni 6:3 emlékére, ami 70 éve, 1953. november 25-én volt. Ezen a napon az aranycsapat a londoni Wembley stadionban 6:3 arányban legyőzte a hazai pályán akkor már 90 éve veretlen angol válogatottat. A sporttörténeti győzelem emlékére a Magyar Labdarúgó Szövetség 1993-ban november 25-ét nemzeti emléknappá nyilvánította. Ők voltak a magyar válogatott tagjai az évszázad mérkőzésén: Grosics Gyula - Buzánszky Jenő - Lóránt Gyula - Lantos Mihály - Bozsik József - Zakariás József - Budai II László - Kocsis Sándor - Hidegkuti Nándor - Puskás Ferenc - Czibor Zoltán. Szövetségi kapitány: Sebes Gusztáv.

Vasárnap lenne 84 éves a rock and roll királynője

1939. november 26-án született Tina Turner, tizenkétszeres Grammy-díjas és többszörös Golden Globe-díjas énekesnő. Eredeti nevén: Anna Mae Bullock-ot beválasztották a rock and roll halhatatlanjai közé. Tina Turner a világ egyik legnépszerűbb és legsikeresebb rockénekesnőjének számít, a Rolling Stone magazin beválogatta minden idők 100 legnagyobb énekese közé. Albumai világszerte mintegy 200 millió példányban keltek el, és egyedülálló módon több koncertjegyet adott el, mint bármely más önálló előadó a történelemben. A legendás sztár idén május 24-én, évek óta tartó betegség után az otthonában hunyt el.

140 éve született az egyik legnagyobb magyar költőnk is

1883. november 26-án Szekszárdon született Babits Mihály költő, író, irodalomtörténész, műfordító. Teljes nevén Babits Mihály László Ákos a 20. század eleji magyar irodalom jelentős alakja, a Nyugat első nemzedékének tagja volt. Budapest, Krisztinavárosban halt meg, 1941. augusztus 4-én.