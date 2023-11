Ezek a csillagjegyek ma komoly pácba kerülhetnek, ha nem figyelnek oda lezáratlan ügyeikre

2023. november 14.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Jól tenné, ha kedden összeállítana egy listát azokról a dolgokról, melyek prioritást élveznek és amelyeket eddig valamilyen okból elmulasztott elvégezni. Ha úgy tetszik, pakolja ki a csontvázakat a szekrényből. Főleg a munkával és a pénzügyekkel kapcsolatosan.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedden igazán irigylésre méltóan tud fókuszálni. Fordítsa hát az energiáit az olyan feladatokra, amelyek a legintenzívebb figyelmét követelik és a rutinfeladatokat hagyja későbbre. Most oldja meg azt, amihez kell a tudatos jelenlét.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A kedd legyen az a nap, amikor befejezi a megkezdett, le nem zárt dolgait. Varrja el a szálakat olyan projektek esetében, amelyek már egy ideje az asztalán figyelnek, de ne feledkezzen meg arról sem, hogy a ki nem beszélt feszültségek is egyre csak mélyülnek, ha nem zárjuk őket idejekorán rövidre.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Kedden elképzelhető, hogy egy nagy kísértésnek lesz kitéve, és az a kérdés, a könnyebbik utat választja-e. Lehet, hogy sokak számára ez a legjobb megoldás, de nem biztos, hogy ön is közéjük tartozik. Önnek a lelkiismerete nyugalma a legfontosabb.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ha választás elé kerül kedden, akkor lehet, hogy egy döntést a racionális és gyakorlatias szempontok alapján kell meghoznia, még akkor is, ha a szíve valójában mást diktálna. Néha azonban saját érdekünkben meg kell békélnünk a gondolattal, hogy nem lehet mindenkinek a kedvére tenni.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Néha még akkor is meg kell hoznunk egy döntést, ha nem vagyunk teljesen biztosak annak helyességében. Ma ilyen helyzetbe kerülhet, de higgye el, most egy rossz válasz is jobb lesz, mintha nem mond semmit.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Most már igazán ne hagyja, hogy visszatartsa a félelem, vagy a bizonytalanság, ha meg akar tenni, vagy el akar kezdeni valamit, amire már egy ideje talán készül. Nem kell mást tennie, mint belevágni és nem szabad túlgondolni a dolgokat. Ma erre jó alkalma lesz, és fellelkesíti a Nyilas hold.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Nemcsak mi magunk, hanem a kapcsolataink is változnak. Ma történhet valami, talán nem is nagy dolog, ami miatt valakit a környezetében másképpen láthat, mint azt megszokta és ez egy új réteget adhat kettejük kapcsolatához. Ez lehet egy izgalmas közeledés, vagy egy lassú távolodás is.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma akármibe fog, az újabb és újabb feladatokat ad, és ön talán úgy érzi majd, hogy egy végtelen történetbe keveredett. Ez azért főleg önön múlik majd. Határozza meg előre, mit akar ma elintézni, a többit meg ossza be a hét többi napjára.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma hiába akar jót, és szeretne elrendezni egy vitás kérdést, lehet, hogy pont az ellenkezőjét éri el. Különösen akkor valószínű ez, ha erős felindulásból cselekszik. Hogy ezt elkerülje, csupán annyit kell tennie, hogy vár még egy napot!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Kedden pozitív jeleket kap, melyeket egy a környezetében bekövetkezett változás indukálhat. Jó néhány dologban kedvezően alakulnak most a dolgok. Ehhez ön leginkább azzal tehet hozzá, ha türelmesen kezeli a dolgokat.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Természetesen mindenki számára fontos a siker és a visszajelzés azzal kapcsolatban, ahogyan teszi a dolgát. Ma egy fontos dologban várhat a környezetétől lelkesedést, bókokat, elismerést. Figyelje a jeleket! Egy ilyen helyzetben látszik meg igazán, ki az, aki őszintén az ön oldalán áll.