Ha sportember vagy, már most nevezhetsz erre a fantasztikus eseményre

Indul a nevezés a 2024-es maratonra

Magyarország legnagyobb szabadidős sportrendezvényére november 28-tól lehet nevezni. Aki szeretne részt venni a SPAR kétnapos futófesztiválján, és megmérettetni magát a változatos és gyönyörű útvonalakon, a következőt tegye: először is regisztráljon a http://nevezes.futanet.hu oldalon, mivel kizárólag azt a nevezést fogadják el, ami itt történik, majd fizesse ki a részvételi díjat. Ezek hiányában a nevezés érvénytelen. Az online nevezési rendszer a fizetés után automatikusan küldi a visszaigazoló levelet a megadott e-mail-címre, de azt a Nevezések menüpontban is le lehet tölteni, amivel aztán részt lehet venni a 2024. október 12–13-án tartott rendezvényen.

Jövő októberben lesz az ország legnagyobb futóversenye – Fotó: Illusztráció/pixabay

Elindult az első villamos a fővárosban

1887-ben ezen a napon, vagyis november 28-án indult el Budapest első villamosított közúti vasútvonala, vagyis az első villamos. A Nyugati pályaudvar és a Király utca között közlekedett a Siemens & Halske villamosjárata a Nagykörúton. A jeles esemény egy hétfői napra esett, az első villamos délután fél háromkor indult el. A Nyugati pályaudvar elé megépítették az ideiglenes kocsiszínt is. Az 1000 mm nyomtávolságú vonalon két motor- és egy pótkocsi közlekedett. A legnagyobb menetsebességet 10 km/h-ra korlátozták, de az Andrássy utat ennél is lassabban volt szabad keresztezni. Itt állandóan lovas rendőr figyelte, segítette a közlekedést.

Az első számítógép megalkotója is ezen a napon született

Kozma László, Kossuth-díjas villamosmérnök, tudós, az első magyar számítógép tervezője 121 éve ezen a napon született. Kozma az MTA tagja is volt és a 20. századi távközlés- és számítástechnika kiemelkedő tudósa is egyben. Munkássága kiemelkedő jelentőségű a távközléstechnika automatizálása, elméleti és gyakorlati kérdéseinek tisztázása terén, emellett nevéhez fűződik az első magyarországi digitális számítógép, a MESZ1 megtervezése és üzembe állítása is.

Ma lenne 79 éves a rock and roll magyar királya

Komár István László magyar énekes Adásztevelen született 1944. november 28-án. Rock and roll slágerekkel vált ismertté, de szerepelt filmekben és színházban is. 1962-ben a Scampolo együttesben kezdte pályafutását, 1965-től a Dogs, 1967-től ismét a Scampolo tagja volt. Pályatársai és a rajongói is a magyar Elvis Presley-nek nevezték. Súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, de nem akarta, hogy sajnálják, ezért titokban tartotta, hogy a szervezetében már évek óta ott lappangott a kór. Komár László 67 éves korában otthonában, felesége karjaiban hunyt el Budapesten 2012. október 17-én. November 6-án temették el az Új köztemetőben kollégái és rajongói részvételével, kívánságára egy rózsaszín Cadillacből – írja a Wikipedia.

Ma ünnepli születésnapját Rúzsa Magdi

Ma ünnepli 38. születésnapját Rúzsa Magdi vajdasági származású magyar énekesnő, az ország egyik legnépszerűbb és legkedveltebb énekesnője.

2005-ben jelentkezett a TV2 tehetségkutató műsorába, a Megasztár harmadik szériájába, amit 2006-ban meg is nyert. A boltokban megjelent az első nevéhez köthető kiadvány A döntőkben elhangzott dalok címmel, valamint első stúdiólemezét is piacra dobta 2006. november 28-án Ördögi angyal címmel. A 2007-es évet végigkoncertezte, és ő képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon Helsinkiben. A verseny döntőjében a kilencedik helyezést érte el. A koncertsorozat kiemelkedő eseménye volt a június 30-án megrendezett Kapcsolat-koncert, amelyről időközben a fővárosba költözve később DVD-t és hanglemezt is kiadott. 2009. szeptember 17-én megkapta a magyar állampolgárságot. 2022 februárjában hármas ikrei születtek: Lujza, Keve és Zalán. Ezután még több rajongóra tett szert, hiszen sokan kíváncsiak arra, hogy hogyan tud a hármas ikreivel megbirkózni.

Párás, hideg lesz az idő

A tegnapihoz hasonló időjárás várható az ország nagy területén a köpönyeg.hu előrejelzése szerint: erősen felhős, párás időre van kilátás, elszórtan gyenge téli csapadék is előfordulhat. A maximum +2, +3 fok körül valószínű, míg reggelente keményen fagyhat. Budapesten reggel –3 fok lesz, ami mindössze 2 fokig emelkedik a szűrt napsütésnek köszönhetően.