Orbán Viktor: újabb nemzeti konzultáció indul

Magyarország miniszterelnöke Brüsszelben van, az EU-csúcson vesz részt. A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! pénteki adásában az Európai Unió fővárosát kapcsolták, onnan adott interjút Orbán Viktor. Fontos kérdések kerültek elő az EU elhibázott döntéseiről az ukrán–orosz háború, illetve a migráció kapcsán, szóba került a csok plusz, valamint a miniszterelnök kínai útja, de az is elhangzott: Magyarországon újabb nemzeti konzultáció várható.

Orbán Viktor (Fotó: Koszticsák Szilárd)

A beszélgetés elején az EU-csúcs fő kérdése, az uniós költségvetés volt a téma. Ennek kapcsán a miniszterelnök elmondta: késő éjszakáig gyúrták egymást az uniós költségvetésről. „Arról van szó, hogy eltelt három év az elfogadott hétéves költségvetésből, és 100 milliárd eurónyi pluszra van szükség” – mondta Orbán Viktor. Hozzátette: az egyik nagy tétel Ukrajna, és évekre kötelezzük el magunkat, és adjunk pénzt a migráció kezelésére.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy szerencsére Magyarország nem engedte be a migránsokat, és ezért nem kell együtt élni olyan konfliktusokkal, amik korábban nem voltak hazánkban. Brüsszelben a bürokraták azt is mondták, hogy egy kis tartalékkal is rendelkeznie kell a büdzsének. Komoly tárgyalásra alkalmatlan az egész javaslat – hangsúlyozta.



Megbukott Brüsszel háborús stratégiája

„Magyarország se nem akarja bírni, és nem tudja bírni Ukrajna támogatását” – mondta a kormányfő. „Akármit is csinálunk, mielőtt a pénzünket elköltjük, akkor kell egy stratégia. A legnagyobb baj, hogy az a stratégia, amivel belementek a brüsszeliek ebbe a háborúba, az megbukott” – fejtette ki Orbán Viktor.

Ukrajnát egy nyílt háborúra biztatta az EU, és ehhez adott pénzt és katonai eszközöket, hogy Kijev megnyerje ezt a háborút. „Amíg reális forgatókönyv volt, hogy Ukrajna nyerhet, addig volt valami stratégia, de az ukránok nem tudnak győzni a fronton, és ezt minden katonai stratéga elismeri” – mondta a kormányfő. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor elmondta: az EU-nak most kínos kimondani, hogy a korábbi stratégia nem működik.

Orbán Viktor szerint egy B terv kell Ukrajna esetében, és annak a terheit lehet esetleg szétosztani egymás között. Egy vezetői problémáról van szó, és ezért szükséges egy változás a jövő évi uniós választásokon – fogalmazott, majd hozzátette: ezekkel a vezetőkkel nem fogunk boldogulni.

Újabb nemzeti konzultáció indul Magyarországon

Meg kell találni azokat az uniós vezetőket, akik képesek lesznek összehangolni a kormányfők munkáját – mondta a kormányfő. Brüsszelben változtatni kell a migráció és a gazdaságpolitika ügyében is. Orbán Viktor kifejtette, hogy újabb nemzeti konzultáció indul 10-11 kérdésben. Ezt követően egy egység jöhet létre itthon, és nagy támogatás mellett tud tárgyalni a kormány.

Győzött a magyar migrációs álláspont

Orbán Viktor kifejtette, hogy a migráció tekintetében előrébb vagyunk, mint 2015-ben. „Éveken keresztül harcoltam a német nyomással szemben, akik be akarták hozni a migránsokat” – emlékeztetett a kormányfő, aki szerint a migránsok esetében távlatosan kell gondolkodni. „A kerítés maga a vérvád volt. Az elmúlt években egyre több kétség merült fel a migránsok befogadása kapcsán” – ismertette a miniszterelnök, hozzátéve: ma majdnem minden ország ugyanazt képviseli, mint Magyarország 2015-ben. Győzött a mi álláspontunk.

„A magyar modell jól működik, mert csak az jöhet be, aki jogosult rá” – tette hozzá. A veszélyt elismerik már mindenhol, de oda még nem jutottak el, hogy a magyar modellt átvegyék.

Ebben a kérdésben a legfontosabb, hogy ki léphet be Magyarország területére

Orbán Viktor rámutatott arra, hogy ha egyesek hisznek abban, hogy a migránsokat ki lehet toloncolni, akkor higgyenek benne, de egyelőre senki nem tudja megmondani, hogyan működik ez a gyakorlatban. „Nem akarunk közösködni a bajjal velük, ha már beengedték őket” – tette hozzá. Úgy fogalmazott: még sokat kell harcolni Brüsszelben, hogy megértsék a földközeli magyar álláspontot, mert Brüsszelben buborékban élnek.

A magyar miniszterelnök szerint ebben a kérdésben a legfontosabb, hogy ki léphet be Magyarország területére, és ne erőltesse ránk morális felsőbbrendűséggel Brüsszel, hogy bárki beléphet ide.



Óriási előnyünk van Kínában

Orbán Viktor a kínai kapcsolatról elmondta, hogy valahogy 1949 után úgy alakult, hogy a kínaiakkal jó viszony alakult ki. Kiemelten jó volt 1990-ben a kínai–magyar kapcsolat. Medgyessy Péter is kifejezetten jó viszonyt alakított ki Kínával – tette hozzá.

Óriási előnyünk van Kínában, és ezzel a hatalommal való kapcsolatot nem érdemes elvetni.

A kormányfő rámutatott arra, hogy a zöldenergia esetében a kínaiak a napelemek területén nagyon jók. A legnagyobb kérdés, hogy kinek lesz meg a képessége arra, hogy a megtermelt zöldenergiát eltárolja. A verseny ma abban zajlik, hogy ez a tárolási képesség meddig tartható el, az utóbbiban pedig a kínai cégek a legjobbak – ismertette a kormányfő. Nekünk keresni kell azokat a pontokat, ahol a felzárkózásunkat gyorsítani tudjuk, és a kínaiakkal való együttműködés vezérfonala a zöldenergia.

A kormány egy éve dolgozik a csok pluszon

Orbán Viktor szerint ha nincs gyerek, akkor nincs jövő, és ezért is született meg az újabb családtámogatási rendszer. A kormány legfontosabb feladata, hogy segítse a gyermekvállalást. Mint mondta a miniszterelnök: keressük a módszereket, hogy a legjobb megoldás szülessen. A falusi csok eddig is jól ment, míg a városi csok iránti kereslet leesett.

Orbán Viktor ennek kapcsán közölte: egy éve dolgoznak a csok Pluszon.

