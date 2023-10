Ma még nevezhetsz a Spar Budapest Maraton Fesztiválra

Gyönyörű fővárosunk számtalan rendezvénynek ad otthont, így érdemes nyitott szemmel járni, nehogy lemaradjon valamiről az ember.

Legyél városi turista Budapesten!

Ma még lehet nevezni a Spar Budapest Maraton Fesztivál minden versenyszámára. Érdemes bővebben tájékozódni az október 14-15-ei futófesztiválról, hiszen különlegességekkel is kecsegtetik az érdeklődőket. A futó távok mellett idén városi túrákra is lehet nevezni azoknak, akiknek nem a futás a kedvelt mozgásformájuk, de családi, baráti, munkatársi körben szívesen sétálnak, gyalogolnak Budapest válogatott látnivalóiban gyönyörködve. A túrák útvonala érinti a 150 éve egyesült Óbuda, Pest és Buda legszebb részeit, elhalad a három városrész nevezetes épületei előtt, miközben a résztvevők ellenőrző pontokon gyűjtik a teljesítést igazoló pecséteket az ELTE Lágymányosi Campusánál található célig. A túrákat teljesítők egyedi „Budapest 150” kitűzőt kapnak.

Ma még lehet nevezni az idén különlegesnek számító városi túrákra. Fotó: Illyés Tibor / MTI

A lelki egészség világnapja

1994 óta október 10-e a lelki egészség világnapja, ami a Mentális Egészség Világszövetségének kezdeményezésére jött létre. Mivel a mai világban egyre hangsúlyosabb a lelki egészségünk, ez a nap is egyre ismertebbé válik. A világnap felhívja a figyelmünket a mentális betegséggel küzdők megfelelő kezelésre és életminőségük javítására, illetve arra, hogy mennyire fontos a mentális betegségek megelőzése, időben való felismerése. A világnap arra is rávilágít, hogy a lelki betegségben szenvedő emberek ugyanúgy rendelkeznek az emberi méltóság, az egyenlőség elidegeníthetetlen jogával, mint az emberiség valamennyi más tagja.

Ex-jugó

Idén október 9. és 15. között kerül megrendezésre az Újbudai Nemzetiségek Fesztiválja. A rendezvényen bemutatkoznak a kerületi bolgárok, cigányok, görögök, horvátok, örmények, lengyelek, németek, románok, ruszinok, szerbek, szlovákok, szlovének, ukránok. Minden nációnak más a története, a hangszerelése, a fűszere, a filmnyelve, a kocsmakultúrája, ami pedig közös bennük az bizony a nyelv. A fesztivál izgalmasabbnál izgalmasabb eseményei közül ma, október 10-én kedden a Karinthy Szalon ad otthont az Ex-jugó estnek, melynek keretében Bozsik Péter költő, író, szerkesztő és műfordító, Hirman Csaba alkotóművész és Péntek Orsolya képzőművész-író beszélgetnek a szerb, horvát és magyar kultúra metszéspontjairól. Aki 1990-ben még jugoszlávként élt, az 93-ra már szerbnek, horvátnak vagy akár bosnyáknak számított. A határ változott, a kultúra, a hangulat, a tradíció megmaradt. Az eseményen kétanyanyelvű művészek tollából született identitásregények, és azok lefordíthatóságának tükrében vizsgálják, mit jelent két kultúrába beleszocializálódva otthonra lelni. A nyolcvanas évek Jugoszláviájának kulturális színtereiről néznek rá a többes identitás kérdésére, és arra, kiben mi maradt meg az egykori Jugoszláviából.

Érdemes ellátogatni a rendezvényre. Fotó: Facebook

Ma véget ér a Világűr hete

A mai nap ér véget a világűr hete, amit az ENSZ 2000 óta ünnepel. A világnap kezdő és zárónapja is az űrkutatás történetének két mérföldkövére utal. 1957. október 4-én indult útjára az első ember-készítette szatelit, a Szputnyik I., 1967. október 10-én pedig hatályba lépett az a megállapodás, amely az űrkutatás békés felhasználásáról nyilatkozott. Az űrkutatási világhét célja a világ figyelmének felhívása az űrtechnológia hasznára és rohamosan szélesedő alkalmazási lehetőségeire.

A halálbüntetés elleni harc világnapja

Október 10-e a halálbüntetés elleni harc világnapja, melyet 2002 óta tartunk számon. A halálbüntetés a legsúlyosabb büntetési forma, amely alkalmazása mindig is vita tárgya volt. A halálbüntetés már ősidők óta része a büntetés végrehajtásnak, bár a történelem során már többször próbálták kiiktatni a rendszerből, sőt időről- időre meg is szüntették. Napjainkban az Európai Unió összes tagállama betiltotta a halálbüntetés alkalmazását, ám még mindig sok országban jelen van.

Érdemes esernyővel útnak indulni

Már javában beköszöntött az ősz, így bizony néhol már fagyokkal is lehet számolni. Érdemes esernyővel és esőkabáttal útnak indulni, hiszen kialakulhatnak futó záporok is, ám napsütéses órákkal is lehet számolni a Köpönyeg.hu prognózisa szerint. A levegő napközben 14 és 25 fok közé is melegedhet az idő, így célszerű rétegesen öltözködni.

Ma ünnepli születésnapját Monori Lili színművész

1945-ben ezen a napon született Monori Lili Jászai Mari- és Balázs Béla díjas magyar színművész, érdemes művész. A művésznő karrierje kezdetén gépíróként dolgozott, ami mellett amatőr versmondóként lépett fel. 1969-ben végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát, majd először a Thália

Színházban, majd a kaposvári Csiky Gergely Színházban játszott. 1976–1990 között a Mafilm tagja volt. A Kilenc hónap film főszerepéért sok elismerést kapott, a szülés ténye az egész világon a női egyenjogúsági mozgalom fontos eseményé vált. A 2014-es FESZ-dij a Szentkirályi Színházi Műhelyben történt több évtizedes munkáinak is elismerése. 2019-ben a Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon megkapta az életműdíjat.

Ma ünnepli születésnapját asz ünnepelt színművész. Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Forgalmi rend változás

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy megemlékezés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás van érvényben Budapest V. kerületében. Ma 14 óráig tilos megállni a Batthyány Lajos- örökmécsesnél az Aulich utca és a Hold utca között.