"Megetetném azzal, aki kirakta" - szöges tepertővel kínozzák a kutyákat a XVIII. kerületben

A fővárosban egyre több terület vált veszélyessé az utóbbi időben a kutyások számára, ahol szöges vagy mérgező falatokat szórtak szét. A gazdák már egymást figyelmeztetik a kerületi csoportokban, hogy merre ne sétáltassanak vagy épp hol figyeljenek különösen kutyájukra: most a XVIII. kerület is felkerült a listára, ahol a játszótér mellett szögekkel átszúrt tepertős falatkákat találtak az állattartók.

Szögekkel átszúrt tepertőket szórtak szét az állatkínzók Fotó: Olvasói

A Péterhalmi-erdő, a Margitsziget, Óbuda, Kőbánya és Újpalota után most a XVIII. kerületi Hargita téren is megjelentek a rosszakarók, akik veszélyes ételdarabokat szórtak szét a kutyusoknak. Az elkövetők vélhetően azt remélik, hogy a kutyák megeszik ezeket a falatokat, így fájdalmat, súlyos sérülést, betegséget is okozhatnak az állatnak a veszélyes darabokkal. Végső soron pedig akár a halálukat is. Az életveszélyes falatokat egy játszótér mögé rejtették, ami miatt hatalmas felháborodás kerekedett nem csak az álattartók, de a kisgyerekesek körében is.

Megetetném azzal, aki kirakta. Hihetetlen, milyen emberek vannak! Itt már nem csak a kutyák vannak veszélyben. Mi van ha egy kisgyerek veszi esetleg a szájába? Belegondolni se merek...

– szörnyülködött lapunknak egy kerületi lakos.

"Nagyon fontos megtanítani a kutyusoknak, hogy még véletlenül sem ehetnek fel semmit a földről. Ez a megoldás, semmi más, amíg meg nem oldódik az ilyen alakok eltüntetése a környékről" – fejtette ki véleményét egy gazdi.