Itt a vége, elbúcsúzhatunk a jó időtől

Legutóbb pénteken dőlt meg a hajnali és a napi melegrekord is a fővárosban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint péntekre virradóra a János-hegyen csupán 17,3 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet, ami majdnem egy egész fokkal meghaladja az 1966-os korábbi rekordot. Pestszentlőrincen és Újpesten pedig napközben 26,9 fokig melegedett a levegő, ami fél fokkal volt magasabb a 2014-es előző rekordnál.

Fotó: Shutterstock

Bár még szombaton is élvezhettük a kimondottan nyárias időt, ezzel valószínűleg vége a jó világnak. Az esti órákban megérkezik az a hidegfront, ami hozza magával az igazi őszi időt Európa északi része felől. A Brit-szigeteken 50 millimétert meghaladó csapadékmennyiséget mértek, miközben a Skandináv-félsziget északi részein már havazás is előfordult. Nalunk az ország északnyugati részén lehetnek először záporok, amiket egyre többfelé élénk széllökések kísérhetnek, ezzel búcsúzik az idei indián nyár. Éjszaka már csak 10 fokra számíthatunk, azután pedig drasztikusan csökkenni fog a nappali felmelegedés is: vasárnap délutánra már csak 15 fokig melegszik a levegő.

A Köpönyeg orvosmeteorológusa szerint kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet – figyelmeztet Pukoli Dániel.