Meglepő fordulat az időjárásban, erre kell számítanunk

Azt már tudjuk, hogy a múlt század eleje óta az idei volt a legmelegebb szeptember, az Alföld jelentős részén a 20 fokot is meghaladta a havi átlagérték, de országos viszonylatban is 19,6 fok volt. Most úgy tűnik, hogy az október is versenybe száll, hiába vagyunk már két hete benne a csillagászati őszben.

Ilyen időre számíthatunk / Illusztráció / Fotó: Czinege-Melinda / Hajdu Bihar

Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul, a bulikról éjjel hazatérőknek viszont elkél valami melegebb holmi, mivel 4 és 14 fok közé hűl le a levegő. A felhőzet csökken, délutánra már nagyrészt napos, kissé fátyol-, illetve gomolyfelhős, száraz időre van kilátás. A nyugati, északnyugati szelet főként a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik.

A Köpönyeg orvosmeteorológusa szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani.

A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik

– ígéri Pukoli Dániel.

Úgyhogy hajrá, használd ki a szép időt, és legyél sokat a szabadban! Mert ahogy közeledünk a téli napfordulóhoz, folyamatosan rövidülnek a nappalok, és egyre nagyobb teret adnak a hűvös éjszakáknak.