Brutális, mi vár ránk az időjárásban, így tudsz felkészülni

Rohamtempóban közelít a november, ám az időjárásban mindez egyáltalán nem látszik. Talán csak a falevelek erőteljes hullása figyelmeztet a közelgő hidegebb időre.

Fotó: Aliaksander Karankevich/Shutterstock

Az elmúlt hétvégi hőfokokra igazán nem lehet panaszunk, sőt napsütésben is bőven volt részünk. Ma, október 24-én a koponyeg.hu előrejelzése szerint sok helyen csak fátyolosan látjuk majd a napot, de fázni nem fogunk. A hőmérő higanyszála ugyanis egészen 23 fokig is felkúszhat. Szerdán már nem lesz ennyire vidám az időjárás, hiszen záporok, zivatarok több helyen is előfordulhatnak és a hőmérséklet is csupán 18 fokig emelkedhet. Persze október végéhez képest ez sem túl rossz idő, hiszen korábban jegyeztek olyan októbereket, amikor ilyenkor éjszakánként már kemény fagyok voltak.

Csütörtökön ismét emelkedik valamelyest a hőmérséklet és újra elérhetjük a 20 fokot, bár az esős időjárás sokat ront az összképen. Pénteken aztán újra bezuhan a hőmérséklet és nem igazán mérhetünk majd 15 foknál többet napközben.

Vajon milyen lesz a hétvégi időjárás? Nos, a jó hír, hogy mindkét nap láthatjuk majd a napot, igaz, záporok és zivatarok előfordulhatnak, a hőmérséklet pedig 16-17 fok körül várható, vagyis az igazi hideg még várat magára.

Ha az idokep.hu 30 napos előrejelzésére pillantunk, azt láthatjuk, hogy november első fele is nagyjából hasonló időt hoz, mint a mostani. Többször várható csapadék, a napközbeni hőmérséklet pedig általában 13-17 fok között alakul majd.