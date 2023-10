Botrány a repülőn, azonnal kényszerleszálláshoz folyamodott a pilóta

A Törökországból az Egyesült Királyságba vezető útját szakította meg az EasyJet három részeg utas – két férfi és egy nő – miatt. Olaszországban kellett kényszerleszállást végrehajtani a balhézó, légiutas-kísérőknek is beszólogató utasok miatt. A pilóta előre jelezte, hogy ha az utastérben nem fejeződik be az antiszociális viselkedés, kénytelen lesz leszállni – írja a Mirror. Erre aztán sor is került, amikor a gépre megérkezett a rendőrség és leszállította a problémás személyeket, az utazóközönség ujjongásban tört ki. Az incidens kezelése után a járat folytatta az útját.

Az utazóközönség nagyon hálás volt a rendőrségnek, hogy eltávolította a problémás személyeket. (Fotó: Pexels)



„Az előttünk lévő srác mintha hallucinált volna” – nyilatkozta egy utas, hozzátéve, hogy a problémás személyek valamilyen narancsszínű italt fogyasztottak. Néhányan azt állították, hogy az egyik férfi homofób megjegyzéseket tett a személyzetre, az érintett nő vörös arcán pedig már felszálláskor is látszott, hogy nem volt józan.

Az EasyJet szóvivője megerősítette, hogy három embert a rendőrség távolított el a repülőgépről, így a járat körülbelül két és fél órával később érkezett meg a célállomásra. „Habár az ilyen esetek ritkák, komolyan vesszük őket, és nem tűrjük el az úton az utasok zaklatását. Az utasok és a személyzet biztonsága mindig a legfőbb prioritás” – tette hozzá a szóvivő.