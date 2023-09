Váratlan változás a benzinkutakon, erre minden magyar autósnak fel kell készülnie

Az utóbbi hetekben jelentősen megemelkedett az üzemanyag ára, rengetegen fogták a fejüket a folyamatos drágulás láttán. Az autósok nagyon várták már, hogy kicsit olcsóbb legyen a benzin és a gázolaj, múlt héten fel is csillant a remény, és úgy tűnik, hogy most jött el az a pillanat, amire mindenki várt – az új információk alapján érdemes lesz szerdáig várni a tankolással.

Fotó: Bánkúti Sándor / Képünk illusztráció

Sokak számára minden forint számít, így nem meglepő, hogy rengetegen figyelik az üzemanyag árát. Mindenkinél más az ingerküszöb, ezért olyanok is akadnak, akik már 2-3 forintos áremelkedésnél is elkezdenek idegeskedni. Nos, most van egy jó, illetve egy egész jó hírünk azoknak, akik kifejezetten aggódnak a drágulás miatt.

A Holtankoljak.hu információi szerint szeptember 27-től végre a benzin literenkénti átlagára is csökkenni fog, ugyanis 652 Ft-ba fog kerülni. A gázolaj viszont továbbra is 682 Ft/liter marad, vagyis az stagnálni fog a múlt heti árcsökkenés után – de már ez is örömteli, hiszen most kivételesen nem drágulásról van szó.

Azt egyelőre még nem lehet tudni, hogy a szerdai benzinár-csökkenés, illetve gázolajár-stagnálás után mi következik pénteken, de reménykedhetünk abban, hogy mindkettő olcsóbb lesz, hiszen annak rengetegen örülnének – de persze sajnos az is előfordulhat, hogy most pillanatnyi megkönnyebbülésről van szó, és a hét második felében ismét jön a mondhatni rettegett drágulás.