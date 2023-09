Próbáltuk kideríteni, mit köszönhet Budapest Karácsony Gergelynek - videó

Négy évnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy az emberek meg tudják ítélni az általuk megválasztott vezetők munkáját. Karácsony Gergely nagy ígéretekkel vágott neki a főpolgármesterségnek 2019-ben, de 2023 őszén még nyoma sincs annak, hogy miatta bármi is jobbra fordult volna a városban - sőt, hogy bármi történt volna egyáltalán... Dugók, káosz, drágább BKV-jegyek, elhanyagoltság és kosz jellemzi Budapestet az elmúlt években.

Karácsony maga talán erre a "szelfivécére" volt a legbüszkébb - aztán prostiközpont lett belőle... Fotó: Facebook

Kíváncsiak voltunk az utca emberének véleményére is. Lementünk egy mikrofonnal a Nagykörútra, és megkérdeztük a budapestieket, hogy a főváros vajon mit köszönhet Karácsonynak.

Vegyük sorra, hogy mit csinált (illetve éppen nem csinált...) a főpolgármester a hivatali ideje alatt:

"Zöld" Budapest helyett füst és óriási dugók

Karácsony Gergely annak idején egy zöldebb Budapest ígéretével kampányolt a főpolgármesteri címért. A baloldali politikus ezt nagyjából letudta annyival, hogy a leginkább dugót okozó helyekre - Nagykörút, bevezető kulcs-sugárutak - telepítettek biciklisávokat. A kihasználatlan bringasávok miatt azonban olyan szinte megnőtt a dugók száma, hogy az már az emberek egészségére is veszélyes.

A Metropol korábban megírta, hogy egy év alatt jelentősen romlott a levegő a magyar fővárosban. Íme az összehasonlítás a 2022. szeptember 1-jei és a 2023. szeptember 1-jei nap között Budapest különböző mérőpontjain. Mindkét nap hétköznap volt, egyformán iskolakezdés – a fő különbség: Karácsony "Gerikarós" biciklisávjai… Az adatok forrása az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Károsanyag 2022. 09. 01. 2023. 09. 01. Emelkedés NO2 21,0 46,5 121% NO 10,2 52,7 416% NOx 40 120 200% CO 400 671 60% C6H6 0,2 0,3 50%

Elszállt parkolási árak, este 10-ig fizetni kell

A főpolgármester tavaly jelentősen megemelte a parkolási díjakat. A belső kerületekben Pesten és Budán is 22 óráig fizetni kell, mégpedig 600 forintot óránként, és csak maximum 3 órát lehet parkolni.

A zóna 600 Ft/óra 8-22 óra között max. 3 óra

B zóna 450 Ft/óra 8-20 óra között max. 3 óra

C zóna 300 Ft/óra 8-18 óra között max. 3 óra

D zóna 200 Ft/óra 8-18 óra között korlátlan

Elgazosította Budapestet

Sokan szégyennek érezhették az atlétikai világbajnokság, a Sziget Fesztivál vagy az augusztus 20-i tűzijáték miatt hazánkba érkező turisták előtt, hogy a főváros számtalan forgalmas pontját elárasztotta a gaz. A legtöbben azt vetették a baloldali politikus szemére, hogy a gyönyörű fővárosunk nem ilyen bánásmódot érdemel.

A gaz levágása ugyanis nem csak hogy filléres művelet, de ráadásul Karácsony kötelessége is. A Metropol "BUDAPEST A GYOMOK FŐVÁROSA!" címmel fotópályázatot is hirdetett. A pályázatra érkezett fotók mennyisége elözönlötte a szerkesztőséget, kiderült, hogy még annál is nagyobb a baj, mint amire számítani lehetett. Karácsony Gergely nagyon szeret másra mutogatni, de egyértelmű, hogy a beérkezett sok száz fotó nagy többsége a főpolgármester és csapata hatáskörébe tartozik... Aztán az is kiderült videós anyagunkból, hogy bizony még a Városháza udvarát is felveri a gyom... Ezért kire mutogat Karácsony Gergely?

Ezek sem Karácsony Gergely érdemei:

Lánchíd - késlekedve, drágábban, kevesebb műszaki tartalommal...

Tarlós István előző városvezető már megállapodott az A-Híd Zrt.-vel a Lánchíd felújításáról. A mandátuma lejárta miatt azonban már Karácsony Gergelyék örökölték meg a Lánchíd renoválást, ezért sokan azt gondolják, hogy ez a jelenlegi főpolgármester dicsősége.

A valóság azonban teljesen más. A Lánchíd felújítása nemcsak ötmilliárd forinttal drágábban, hanem csökkentett műszaki tartalommal valósul meg, hiszen az eredeti tervekhez képest a Váralagutat és a Széchenyi István teret nem újítják fel. A Tarlós István vezette korábbi fővárosi önkormányzat által kiírt közbeszerzés pedig ezeket a munkálatokat is tartalmazta.

Városliget projekt: nagyon látványos, de nem ő csinálta, hanem a kormány - ő pedig megpróbálta megakadályozni...

A Liget projekt egész Közép-Európa legjelentősebb kulturális beruházása lett. A főváros szívének számító Városliget új pompájában ragyog, ami szinte csak és kizárólag a kormány elkötelezettségének köszönhető. Karácsony Gergely a főpolgármesteri székért még annak idején úgy kampányolt, hogy ha megnyeri a választást, akkor teljesen leállítja a Liget projektet. Ez teljesen nem sikerült neki, csak folyamatosan akadályozza...

Ebből is az derül ki tehát, hogy Budapest egyik legnépszerűbb és legjelentősebb megújulási projektjét nemhogy nem Karácsonynak köszönhetjük, hanem kijelenthetjük, hogy a főpolgármester az egyik főellenlábasa volt a projektnek.

A 10 éves Liget projekt már átadott fejlesztései nagyon népszerűek, ezt a számok is bizonyítják:

Magyar Zene Háza - 900 ezer látogató

Néprajzi Múzeum - 200 ezer látogató

Millennium Háza - 300 ezer látogató

Nagyjátszótér - 2 millió látogató

Szépművészeti Múzeum – 1,5 millió látogató

Kutyás élményparkok - 1 millió látogató

Ezen kívül több másik projekt is elkészült:

Vakok Kertje

Városligeti Sportcentrum és futókör

Mőcsényi Mihály Botanikus kert

Múzeum Mélygarázs és Promenád

Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK)

+1 Blaha Lujza tér

Na, végre egy projekt, ami tényleg Karácsony Gergely nevéhez fűződik. A Blaha Lujza tér megújítása tipikus KariGeri-sztori. Már a felújítás folyamata is megért egy misét. Unatkozó, ásítozó munkásokkal volt tele a tér, a munkagépek rendszerint álltak.

A helyiek szerint a felújítás óta semmit sem javult a helyzet a Blahán. Lábmosás az ivókútnál, hajléktalantömeg fényes nappal, alvó csövesek minden sarkon: így néz ki egy tipikus hétfő reggel a forgalmas csomópontnál.

Hihetetlen, de alig három hónappal az átadás után többször is javítani kellett a tér burkolatát. Mindezt annak ellenére, hogy Karácsony Gergely újra terveztette a felújítást, a kivitelezés hónapokat késett és a korábbi tervekhez képest több százmilliós többletköltséggel drágább lett.

És akkor még a Blaha köztéri WC-jét nem is említettük, pedig feltehetően az kavarta a legnagyobb vihart. Az eddig csak vállalhatatlan, mocskos, a legtöbbször működésképtelen Blaha Lujza téri WC új funkciót tölt be: ide hordják a kuncsaftjaikat a prostituáltak. Vagyis a Karácsony Gergely által késve, a tervezettnél drágábban átadott WC bordélyházként működik. Fényes nappal is...

Ez a vécé szimbóluma lehetne Karácsony Gergely "városvezetésének". Egyetlen közvécével, azaz Budapest-mércével mérve egy aprósággal büszkélkedett a Facebookon, óriási hűhót csapva - aztán szembejött "Valóság nevű nagybátyánk": kosz, bűz, rendetlenség lett belőle, Karácsony Gergelynek ez sem sikerült, megint pont az ellenkezőjét érte el annak, amit akart...