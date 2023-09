Brutális változás közeleg, ebben az időjárásban nem lesz köszönet

Szerdán a nap második felében, inkább estefelé északnyugat felől hidegfront érkezik, de alapvetően előtte még szokatlanul meleg lesz. Többeknél jelentkezhet fejfájás, migrén, melyet az élénk, a Kisalföldön estétől erős szél tovább fokoz. A front előtt erősödhetnek a gyulladásos tünetek, emellett emésztési problémák, puffadás is felléphet. Az estétől érkező front idején a hirtelen változás megterhelő lehet a szervezet számára, különösen a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők, a vérnyomáspanaszokkal élők tapasztalhatnak kellemetlen humánmeteorológiai tüneteket. Többfokos lehűlés kezdődik, estétől az ízületi bántalmakkal élőknél is egyre erősebben jelentkezhetnek a jellemző tünetek. Emellett jelentősen fokozódik a görcshajlam is, az izom- és hasi görcsök mellett a kismamáknál is felléphetnek erőteljesebb görcsök, ajánlott kerülni a megerőltető tevékenységeket