Szomorú részletek: ezért ugrott a mélybe az Operaház művésze a Margit hídról

Péntek éjjel szirénázó mentőautó érkezett a Margit hídhoz. Kiderült, hogy a Magyar Állami Operaház egyik balett-táncosa volt az a férfi, aki a hídról leugorva nem a vízbe, hanem a betonra érkezett. Életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Később kiderült az is, hogy nem véletlen balesetről van szó, hanem a férfi szántszándékkal mászott fel a korlátra, hogy eldobja magától az életét.

A Margit hídról vetette le magát a balett-táncos /Fotó: Markovics Gábor

Most a Tények.hu számolt be róla, hogy a táncos nem egyedül sétált a hídon, 3 barátja is vele volt, amikor meghozta a szörnyű döntést. A Margit híd közepén, a sziget bejáratánál levetette magát a mélybe. A három barát, akik kollégái voltak az Operaházban a férfinak, lelkileg nehezen tudják feldolgozni a látottakat, mégis be kellett menniük a műsoruk próbáira.

A lap beszámolt róla, hogy a táncos szerdán mentális okokra hivatkozva fel akart mondani a munkahelyén. A két lelkileg megviselő döntését pedig az előzhette meg, hogy szakítottak a párjával, aki visszautazott Oroszországba.

Az öngyilkossági kísérlete után most a kórházban küzdenek a balett-táncos életéért.