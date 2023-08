Ezt biztosan nem tudtad: mutatjuk, mi tartja a föld alatt a Keleti pályaudvart

Újabb utcákat zárnak le időlegesen a Szent István-napi programsorozat miatt, mutatjuk a legfrissebbeket.

A Szent István-napi ünnepség miatt mától ideiglenes forgalomkorlátozásra lehet számítani Budapest több pontján, egészen augusztus 23-ig. Érdemes emiatt indulás előtt tájékozódni. A Metropol összegyűjtötte, hogy a BRFK milyen fontosabb változásokat lépteti életbe!

Nem lehet megállni:

augusztus 16-án 0 órától augusztus 21-én 20 óráig az V. kerületi Erzsébet téren körben

augusztus 16-án 6 órától augusztus 21-én 6 óráig az I. kerületi Táncsics Mihály utca mindkét oldalán a Hess András tértől a Bécsi kapu térig

Augusztus 16-án 20 órától augusztus 22-én 6 óráig az V. kerületi Szalai utca mindkét oldalán a Honvéd utcától a Falk Miksa utcáig



Lezárják a forgalom elől:

augusztus 16-án 0 órától augusztus 22-én 24 óráig az V. kerületi Harmincad utcát a Bécsi utcától, József nádor teret a Wekerle Sándor utcától

augusztus 16-án 0 órától augusztus 23-án 6 óráig az V. kerületi Alkotmány utcát a Honvéd utca és Szemere utca között

augusztus 16-án 22 órától augusztus 21-én 6 óráig az I. kerületi Táncsics Mihály utcát a Hess András tér és a Bécsi kapu tér között

Több budai MOL Bubi-gyűjtőállomást lezártak

Az augusztus 20-i rendezvények és azok előkészítése miatt biztonsági okokból több budai MOL Bubi-gyűjtőállomást is lezártak – tudatta a molbubi.bkk.hu. Érdemes tehát indulás előtt leellenőrizni a MOL Bubi alkalmazásban a gyűjtőállomások és a bringák elérhetőségét.

Nem lehet kerékpárt felvenni és leadni:

A Döbrentei téren és a Szent Gellért téren.



Nem elérhető:

a Clark Ádám tér,

a Műegyetem,

a Bertalan Lajos utca – Műegyetem rakpart gyűjtőállomás.



Az augusztus 20-a csúcspontja a tűzijáték, amit az ország apraja-nagyja gyermeki örömmel vár. Adunk is pár tippet, hogy honnan érdemes végignézni. Az idei tűzijáték nagyjából 40 ezer darab pirotechnikai effektből áll majd, amit több helyszínről fognak fellőni. 50 pirotechnikus irányításával telepítik a tűzijátékot 7 bárkára, 65 pontonra, valamint az Erzsébet hídra és a Szabadság hídra. Az idei látványosság a Margit hídtól a Petőfi hídig tart majd a Duna fölött, mintegy 4,5 km hosszan. Az élményt drónjáték fogja fokozni: összesen 800 drón vetít majd a Parlamentre, a Nemzeti Galériára és a Gellért-hegyre.

Helyszínek, amely kiváló látványt garantálnak

A már megszokott helyszínek mellett a szervezők öt további helyszínt ajánlanak. A legtöbben bizonyára a Margit hídon, a Lánchídon és a Petőfi hídon lesznek majd, de hasonlóan tömeg várható a rakpartokon is. Így aki nem ezekre, hanem új helyszínre vágyik, ezek közül mazsolázhat:

a Gül Baba türbéjéből mind a Dunára, mind a városra lélegzetelállító panoráma nyílik

A Gellért-hegy jó célpont, azon belül is a Filozófusok kertje, ahol hangulatos élő zene is emeli a tűzijáték fényét

A pesti oldalról a szervezők a Bálna és a Petőfi híd közti parkos területet, a Nehru partot ajánlják

Kiváló helyszín a svábhegyi Széchenyi-emlékmű és -kilátó vagy az ahhoz közeli Sas-hegyi Látogatóközpont, amit ezen az estén kizárólag a fogyatékossággal élők és kísérőik látogathatnak, előzetes regisztrációt követően

Átadták a Keleti pályaudvart Központi Indóház néven

Ezen a napon, 139 éve adták át az utazóközönségnek a Keleti pályaudvart, akkori nevén a Központi Indóházat. A legnagyobb szenzációt az akkoriban technikai csúcsteljesítménynek számító elektromos világítás keltette, az irodákban izzólámpákat, az állomáscsarnokban pedig ívlámpákat szereltek fel. A kiegyezés korában Pest-Budán öt (!) indóház (pályaudvar) volt. Az országgyűlés még 1868-ban döntött egy központi pályaudvar építéséről is, ez lett később a Keleti, vagyis a Központi Indóház. Építkezésének irányításával Rochlitz Gyula építészt bízták meg, akinek tervei alapján épült meg korábban a Magyar Államvasutak igazgatósági épülete az Andrássy úton és az első dunai összekötő híd. Az alapozási munkálatok kellemetlen meglepetést hoztak: a laza, lápos talaj hosszadalmas és költséges cölöpalapozásra kényszerítette az építkezőket. Kevesen tudják, hogy akárcsak Velencében, a Baross téren is cölöpök viszik át a mélyebben fekvő, teherbíró altalajra az építmények terhét. Az ország legforgalmasabb pályaudvara nem földrajzi fekvéséről kapta a nevét, hanem az Erdéllyel és a Balkánnal meglévő vasúti kapcsolatok miatt. A munkások augusztus 16-án hajnalban, fáklyafény mellett fejezték be a kocsifeljárók aszfaltozását. Még aznap befutott az első gőzös az új pályaudvarra a szerelvény felett lengedező, magyar címerrel díszített lobogóval. Új nevét 1892-ben kapta, azóta hívjuk Keleti pályaudvarnak.

Ma van a hontalan állatok világnapja

Augusztus 16-án világszerte megemlékeznek a hontalan állatok problémájáról, így Magyarországon is számos szervezet hívja fel a figyelmet erre a fontos kérdéskörre. A világnap fő célja, hogy rávilágítson a kedvtelésből tartott állatok túlszaporodására, a menhelyek zsúfoltságára, egyúttal a felelős állattartás népszerűsítésének fontosságára. Az International Society for Animal Rights szervezet kezdeményezésére az állatvédők már 1992 óta ünneplik ezt a jeles napot.

Parno Graszt a Kobuciban

A Parno Graszt autentikus cigányzenekar, amelyik azután is meg tudta őrizni tisztaságát, miután igazán népszerűvé vált. Koncertjeiken megelevenedik a vidéki kocsma pálinkaleheletű hangulata, zörögnek a szekerek, pörögnek a szoknyák és suhognak a falevelek. A kilenc főből álló zenekar, amelynek tagjai egy családot alkotnak, autentikus cigány zenét játszik, de számtalan népszerű saját szerzeményük, illetve egyedi feldolgozásaik is vannak (Quimby, AC/DC dalok). A banda 2016-ban bejutott A Dal Eurovíziós Dalfesztivál válogatójának döntőjébe, ami hozzásegítette őket, hogy nevük ma már nemcsak külföldön, hanem Magyarországon is ismerősen csengjen a szélesebb közönség számára. Augusztus 16-án a Kobuciban hallhatjuk őket.

Itt adhatsz ma vért Budapesten

Augusztus 16-án, szerdán az alábbi helyeken adhatsz vért:

reggel 7 és este 19 óra között a XI. kerületben a Karolina úton a Közép-magyarországi RVK Intézetben

dél és este 18 óra között a IX. kerületi Lurdy Házban

dél és este 18 óra között a XIV. kerületben az Örs vezér terén, a Sugár Üzletközpontban

További helyszínekért és a véradáshoz szükséges információkért látogass el a véradás.hu oldalra.

Időjárás: Mind megsülünk, de legalább esni fog

Szerdán is marad a nyári hőség, de változékonyabb napra készülhetünk. Többnyire napos-gomolyfelhős időben lesz részünk Budapesten, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. Csak néhol élénkülhet meg a szél, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek. Folytatódik a meleg 28-34 fokos maximumokkal.