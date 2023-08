Budapest a gyomok fővárosa! - az utolsó pillanatig érkeztek fotók

Budapest a gyomok fővárosa - ezzel a címmel hirdette meg fotópályázatát a Metropol, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy miközben Budapesten olyan nagy, tömegeket vonzó rendezvények vannak, mint a Sziget Fesztivál, az atlétikai világbajnokság vagy az ország születésnapja, a főváros gyomtengerré változott. Karácsony Gergely főpolgármester így fogadja a vendégeket:

A Károly körút térdig gazban. / Fotó: olvasói

Nem győzünk válogatni a jobbnál jobb képek közül

Rengeteg olvasóhoz eljutott a pályázati felhívásunk, az augusztus 14-27 közti időintervallumban többszáz pályamű érkezett be. A figyelemfelhívás abból a szempontból sem volt hiábavaló, hogy több helyen végre elkezdték Budapest gazmentesítését. A főváros lakosai politikai hovatartozástól függetlenül összefogtak Budapest megtisztítása érdekében, hogy ez a gyönyörű város újra élhető lehessen és az ide utazó turisták gyönyörködhessenek benne, mi pedig büszkék lehessünk Magyarország fővárosára.

Még az utolsó hétvégén is özönlöttek a levelek a szerkesztőségünkbe, jobbnál jobb képekkel. Volt, aki az utolsó pillanatokban küldte el felvételeit, még éjfél előtt 5 perccel is kaptunk képeket. Azokat, amik éjfél után érkeztek, sajnos a pályázat szempontjából már nem értékelhetjük. Olyan fotókat mutatunk be most, melyek az utolsó napokban érkeztek. Minden alább látható fotó a város központi helyén készült.

„A kép a Petőfi híd budai hídfő megállójában készült, megvárva míg a két villamos elhalad.” / Fotó: Mészáros Ferenc

A Bécsi út és a Vörösvári út környéke, a III. kerület is meglehetősen gazos, a gyom ráadásul nagyra nőtt:

Bécsi út/Vörösvári út. / Fotó: Olvasói fotó

Ez az Örs vezér tere a Gyakorló utca felől:

Fotó: Kovács Krisztina

„...itt bármelyik sarok gazzal és hajléktalannal van tele! Talán az önök fotópályázatára valamit tesz Karácsony. A következő pályázat témájához javasolnám, hogy a gyalogátkelőhelyeken nem látszik a felfestés, elég sok helyen a fővárosban, forgalmas helyeken is sajnos, ami nagyon balesetveszélyes! Köszönöm a szerkesztőségnek, hogy figyelnek a Budapesti emberek problémáira” - írta nekünk Kovács Krisztina.

Mi is köszönjük Olvasóink bizalmát és szorgalmát! A pályázat sikerét pedig köszönjük Karácsony Gergelynek is. Nélküle nem örökíthettek volna meg olvasóink ekkora gyomos területeket Budapest szívében!

A szerkesztőség már felkérte azt a szakértő zsűrit, amelyik a napokban kiértékeli a pályázatokat, és ígéretünkhöz híven szeptember elsején eredményt hirdetünk. Nyerteseinket, akik Auchan vásárlási utalványt kapnak, emailben is értesítjük, és a fotópályázat eredményéről Facebook oldalunkon és lapunkban is tájékoztatjuk Olvasóinkat!

Addig is, nézd meg a gyomok közötti méret- és szépségversenyről készült videónkat!