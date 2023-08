A vihar nyomai: két hét után még mindig rengeteg letört ág és gally borítja Budapest utcáit

Több mint két héttel az augusztus 5-i vihar után a letört és kidőlt fák maradványait még mindig nem szállították el számos helyről a fővárosban. A Kerepesi út 80-tól egészen a Róna utcáig láthatóak még letört ágak. Ezek azon túl, hogy csúnyák, a parkban és a parkolókban is foglalják a helyet – írta közösségi oldalán Borbély Ádám Zugló fideszes önkormányzati képviselője.

Hasonló a helyzet a XVIII. kerületben a Rákóczi utcában is, ahol a lakosok hiába kérték eddig az önkormányzatot és a városgazdát, hogy vigyék el a zöldhulladékot, még nem történt semmi. Bár egyes helyeken sikerült összeszedni az elhullott gallyakat, nagyon sok olyan hely van még Budapesten, ahol még ez várat magára.

Többször jeleztük a 18. kerületi Városgazda Kft. felé, de eddig csak ígérgettek. A tető rendbehozatalát addig nem tudjuk megkezdeni amíg a fa lombja ott van

– mondta elkeseredetten a Metropolnak az egyik helyi lakos.



A 18. kerületben még mindig rengeteg a kidőlt fa – Fotó: olvasói

A fennálló helyzettel kapcsolatban nemrég a Kőkert Kft. egy videót tett közzé, amiben felhívták a figyelmet arra, hogy folyamatosan dolgoznak a letört ágak, kidőlt fák elszállításán Kőbányán is.

A Kőkert Kft. hétfőtől vasárnapig azon dolgozik, hogy járhatóvá tegyék az utakat, parkokat, és a lakótelepeket. Szombaton és vasárnap is túlórában dolgozunk

– mondta Kovács Zsolt parkfenntartói vezető.

Mint mondta, a kft. folyamatosan méri fel a károkat, és úgy tudják, hogy 493 gally és ág tört le közterületen, illetve 245 fa főlt ki a vihar miatt Kőbányán. A szakember szerint még legalább másfél két hétbe telik, amíg teljesen el tudják szállítani a zöldhulladékot.

A XVI. kerület egyik utcája, ami teljesen járhatatlanná vált – Fotó: Metropol

Ahogyan arról a Metropol is beszámolt az augusztus 5-i vihar miatt, csak Budapestről több mint hatszázhatvan bejelentés érkezett másfél óra alatt, túlnyomó részt a pesti oldalról. A fővárosban pincékbe, garázsokba, alagsori lakásokba, aluljárókba befolyt víz kiszivattyúzásához, kidőlt fák és leszakadt ágak eltávolításához kértek segítséget az egységektől.

Nagy károkat okozott a vihar / Fotó: Bors

A közösségi oldalak csoportjai is hemzsegtek az olyan bejegyzésektől, melyekben a vihar okozta károk mellett a különleges jelenségekről számoltak be a budapestiek. A III. kerületben a Határ és a Vihar utcában is autókra dőltek fák. A IX. kerületben az Ecseri úton több fa úttestre, járdára dőlt, amelyek akadályozták a gyalogos- és autósforgalmat. A IX. kerületi Vaskapu utcában egy vízben elakadt autót mentettek ki a tűzoltók. A XIV. kerületben az Uzsoki Utcai Kórház alagsorából kellett kiszivattyúzni a felgyülemlett vizet a tűzoltóknak.

Budapesten több útszakaszon is állt a víz, a közlekedési lámpák pedig sokfelé nem működtek, ami tovább nehezítette a közlekedést.