Szentkirályi Alexandra: a kormány háborús időkben is megvédi a családtámogatásokat - Videó!

Szentkirályi Alexandra azt mondta, a kormány az elmúlt években és most is azon dolgozik, hogy Európa legjobb családtámogatási rendszerével támogassa a magyar családokat. Hozzátette: az elmúlt időszakban megváltozott az "otthonteremtési környezet", ezért a kormány is megvizsgálta az Európában is egyedülálló otthonteremtési rendszerét és változtatásokról döntött.

A kormányszóvivő kiemelte: a kormány a háborús időkben sem adja fel azt a családtámogatási rendszert, amit évek óta sikerrel épít a családok érdekében.

Kitért arra, a kabinet megvizsgálta az immár 12 éves családtámogatási rendszer egyes elemeit, hogy azok mennyire működnek a jelenlegi helyzetben. Azt látták, hogy "a falusi csok és a babaváró támogatás jól működik, ezért ezeket megtartják, sőt ezeknek az összegét a kormány megemelte" - fogalmazott.

Az ötezer főnél nagyobb települések, tehát a városi csok esetében viszont azt látták, hogy a mostani magas banki kamatokkal terhelt helyzetben annyira ez nem működik jól, a kormány ezért ehelyett új támogatást dolgoz ki - ismertette.

Szentkirályi Alexandra kitért arra, hogy a babaváró támogatás nagyon sikeres családtámogatási eszköz a gyermekvállalás ösztönzésére, ha pedig még hamarabb tud megtörténni a gyermek vállalása, akkor ez még hatékonyabb eszköz tud lenni. Ezért döntött úgy a kormány - mondta -, hogy azon házaspárok esetében, ahol az anya 30 év alatti, változatlan feltételekkel biztosítják ezt a támogatást, sőt még a támogatási összeg is növekszik 10 millióról 11 millió forintra. De 2024 év végéig ezt a lehetőséget még "nyitva hagyják" a 30 és 40 év közötti nőknek a várandósságuk igazolása mellett - tette hozzá.

A falusi csok esetében a keretösszegek jövőre emelkednek, bizonyos esetekben akár 50 százalékkal is - mondta.

Kiemelte, jövőre a családok támogatására a háború ellenére is 3300 milliárd forint jut, ami közel három és félszerese a 2010-ben erre fordított összegnek.

"Háborús időben is megvédjük a családtámogatásokat és emeljük a babaváró támogatás és a falusi csok összegét is" - emelte ki a kormányszóvivő.