Meghalt a rákbeteg anyuka, miután hiába várt a vizsgálatra

Rákbeteg anyuka halt meg, miután a kórházban átsiklottak a beutalóján – számolt be az esetről a Mirror. Az 59 éves Maria Shafighian folyamatos rekedtség miatt fordult először orvoshoz, ahol kezdetben hangszálbénulásra gyanakodtak. Állapota azonban rosszabbodott, ráadásul nyelési problémák is kialakultak nála. Háziorvosa 2020 január végén utalta be a fül-orr-gégészeti osztályra. Egy fül-orr-gégész gyakornok a következő hónapban megvizsgálta, majd elrendelte a CT-vizsgálatot, amely azonban nem talált gégerákra utaló jeleket. 2020 áprilisában részt vett egy videós konzultáción, majd beutalták a logopédus- és nyelvterapeuta osztályra. Nyelési nehézségeinek aggasztó voltát a hívás során is észlelték.

Mum dies of cancer after urgent referral letter sat in hospital pigeonhole for a MONTHhttps://t.co/TEtofxKouU pic.twitter.com/5EO8dnIKZ2 — The Mirror (@DailyMirror) July 26, 2023

Shafighiant ekkor visszaküldték a fül-orr-gégészeti osztályra egy újabb, sürgős kivizsgálásra, mialatt levélben is értesítették őket az addigi fejleményekről. A beutalót kinyomtatták, és a fül-orr-gégészeti osztály rekeszében hagyták, ahol azonban egy teljes hónapig érintetlenül hevert.

Maria Shafighiannál végül, mire egy hónappal később sikerült eljutnia a kivizsgálásra, nyelőcsőrákot diagnosztizáltak. Palliatív kemoterápiát és sugárterápiát kapott, ám végül hat hónappal később elhunyt.

Caroline Saunders vezető halottkém a következőt nyilatkozta az üggyel kapcsolatban:

A vizsgálat során megállapítottam, hogy elszalasztották a lehetőséget Maria Shafighiannál a daganat mihamarabbi azonosítására és kezelésére, habár mindent összevetve nem tudtam megállapítani, ez változtatott volna-e az eredményen, vagy a halála mindenképp bekövetkezett volna.

Nicola Prygodzicz, az Aneurin Bevan Health Board vezérigazgatója az eset kapcsán kifejtette, hogy az egészségügyi testület jelenleg is dolgozik egy elektronikus űrlap létrehozásán.

Az igazgatóság egy belső, elektronikus beutalási formanyomtatvány kidolgozásán dolgozik, amelyet minden fül-orr-gégészeti beavatkozásra vagy szakvéleményre szoruló beteg számára ki kell tölteni. Ez megszüntetné a papíralapú levelek és ajánlások küldésének szükségességét, felgyorsítaná a folyamatot, és ellenőrzési nyomvonalat biztosítana a fogadásról és a rendszeren végzett műveletekről

– mondta a vezérigazgató.