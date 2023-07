Különleges látvány fogadta egyik nap a pesterzsébetieket, le is fotózták!

Szokták mondani, hogy Budapesten sosem áll meg az élet, főleg mióta megérkezett a várva várt nyár és vele a kánikula. Bár ennek a legtöbb ember örül, hiszen ez azt is jelenti, hogy nyakunkon a strandszezon, a háziállataink igazán megsínylik ezt az időjárást. Nagyon fontos, hogy mielőtt kivisszük sétáltatni kis kedvencünket, a kezünkkel ellenőrizzük a járda hőmérsékletét, ugyanis ha nem bírjuk a kezünket 5 másodpercnél tovább a betonon tartani, akkor kutyusunk mancsa is könnyen megéghet.

Érdemes kora reggel vagy este sétáltatni kis kedvencünket Fotó: Pexels

A hatalmas forróság miatt az állatszakértők azt ajánlják, hogy ha tehetjük, kora reggel és késő este vigyük el egy hosszabb sétára négylábú barátunkat. Ha mindenképpen fontos, hogy délután is elvégezze a dolgát, csupán egy nagyon gyors kört ajánlanak. De vajon ez a patásokra is vonatkozik? Nagyon úgy tűnik, hogy nem, ugyanis Pesterzsébeten egy férfi a délutáni napsütésben vitte ki sétálni alpakáit. Látszólag a két felnőtt alpaka és csikója már nagyon igényelték a sétát, így a férfi nem volt rest megmutatni a várost a kis családnak. Persze a szürreális látványról fotó is készült, íme:

A látvány természetesen a kommentelőket is megihlette: valaki szerint a furcsa banda külföldről érkezett Magyarországra.

„Egyenesen Peruból érkeztek hozzánk, hogy csobbanjanak egyet a Balcsiban!”

Mások nem értik, miért gond az, ha valaki alpakát tart háziállatként:

„Az alpakák cukik, ha nekem lenne, én is büszkén sétáltatnám!”

„Hát igen, gyermeket vállalni már egy extrém sport manapság! Én is inkább alpakát vállalnék!”

„Szép lovak ezek!”

Egy kommentelő azonban egyszerűen összegezte a sztori lényegét: