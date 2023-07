Jégeső, viharos szél: brutális vihar csap le az országra, óráink vannak

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a három vármegye egyes járásaiban hevesebb zivatarra kell számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.

Fotó: Pexels

A meteorológiai szolgálat közölte: szerdán több hullámban várhatók zivatarok. A cellákat általában viharos, óránkénti 60-80 kilométeres széllökések, intenzív eső, jégeső kísérheti.

Heves zivatarokra elsősorban a késő délutáni, esti óráktól a délnyugati és az északkeleti területeken van esély. Délnyugaton nagyobb eséllyel várható zivatarrendszer kialakulása is. A heves zivatarokhoz erősen viharos, akár károkozó, óránkénti 90 kilométeresnél erősebb szélroham, felhőszakadás és nagyméretű, 3-4 centiméteresnél is nagyobb jég társulhat. A zivatarok különösen a déli országrészben éjszaka is folytatódhatnak.

Csütörtök napközben már jellemzően sokkal kevesebb helyen kell zivatarokra számítani az északkeleti és a nyugati tájakon, ezek idején azonban még előfordulhatnak heves kísérőjelenségek.