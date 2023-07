Háromgyerekes édesanya zuhant a folyóba: nincsenek szavak arra, amit ötéves kisfia tett

Az ötéves Logan Allison édesanyjával sétált a folyóparton, amikor rettenetes dolog történt. Kiberley saját elmondása szerint nagyon szeret köveket dobálni a vízbe, a part azonban ez alkalommal nagyon csúszósnak bizonyult, és beleesett a folyó vizébe. Érezte, hogy folyamatosan süllyed le, az iszap miatt pedig nem tud kimászni sem. Amit azonban ekkor a kisfia tett, az sokakat megdöbbentett.

Az ötéves kisfiú igazi hősként viselkedett

Bár a kis Logant nagyon megijesztette az, hogy látja az anyját a vízbe, azért nem esett pánikba, és fegyelmezetten várta anyja instrukcióit.

Higgadtnak kell maradnunk és segítséget kell kérnünk

- mondta ekkor a kisfiának, a Mirrornak pedig azt is elárulta, hogy Logan ekkor visszaszaladt az ösvényre, hogy segítséget kérjen. Csakhamar bele is botlott egy járókelőbe, sajnos azonban ő nem hozott magával telefont, így nem tudtak mentőket hívni. A fiúnak higgadtan kellett várnia arra, hogy egy újabb járókelővel találkozzanak. Csakhamar találtak is valakit, akinél szerencsére volt mobil, és hívták is a hatóság embereit.

"Ezután meghallottam a szirénákat és a folyó felé száguldó tűzoltókat. Logan látta őket, ahogyan a gyalogösvény felé futnak, ő pedig azonnal tájékoztatta őket: anya lent van. Tudta, hogy ki kell várnia, hogy elvégezzék a munkájukat. Egyszerűen zseniális volt, és ha ő nem lett volna ott, bepánikoltam volna" - mesélte az édesanya.

A tűzoltók és a helyiek is méltányolták Logan higgadtságát és bátorságát, és bár mindössze ötéves, mégis hősként ünneplik.