A legjobb focicsapatok indulnak harcba, hogy történelmet írjanak a Tippmix Magyar Kupában

A Tippmix Minifoci Magyar Kupa első, hajdúszoboszlói állomása az SZPCDSE-ECECE sikerével ért véget pünkösdhétfőn. A ceglédberceli csapat mellett a másik döntős H-Terasz jutott a július 16-án megrendezésre kerülő nyolccsapatos budapesti nagydöntőbe. Ezt követően Csepelen bombaerős mezőny jött össze, végül óriási izgalmak után a győztes Szilasi és Barátai és az ezüstérmes Lázár Lovaspark kvalifikált magát az országos fináléba. Az MK-sorozat harmadik állomásán győztes Todor Pet Bau Team Kft. és az ezüstérmes Futottak Még örülhetett Tápiószentmártonban, majd legvégül Balatonfűzfőn Airnergy FC és a H.O.P.E. harcolta ki a szereplést a fináléban.

A TippmIx Minifoci Magyar Kupa serlegéért szállnak harcba a csapatok vasárnap Csepelen FORRÁS: CSUDAI SÁNDOR

Az Országos Minifutball Szövetség már napokkal ezelőtt megtartotta a sorsolást. Itt kiderült, hogy az A csoportba a H-Terasz, a Lázár Lovaspark, a Szilasi és Barátai és az SZPCDSE-ECECE került, míg a B jelű négyesbe a H.O.P.E., a Futottak Még, a Todor Pet Bau Team KFT és Airnergy FC.

Ami a programot illeti, délelőtt 10 órakor kezdődik az első mérkőzés az MK-döntőn, méghozzá igazi rangadóval, ugyanis a Szilasi és Barátai és az SZPCDSE-ECECE feszül majd egymásnak. Mindkét csapatban több magyar válogatott játékos is szerepel, így izgalmakban és jó játékban biztosan nem lesz hiány. A csoportmeccsek 16.40-kor zárulnak, ekkor a H.O.P.E. és az Airnergy FC találkozik majd. Ez követően jönnek az elődöntők, ahol a két csoport első két helyezettje találkozik majd. Innentől pedig már csak két mérkőzés lesz hátra, az elődöntő győztesei a döntőben, míg a vesztesei a bronzmérkőzésen találkoznak. A finálé nem sokkal 19 óra után kezdődik majd. Mondani sem kell, hogy hatalmas a tét, ugyanis a győztes csapat indulási jogot nyer a szeptemberi bulgáriai (Napospart) EMF Euro Cup-ra és a magyar bajnoki címért is harcba szállhat.

Csepelen rendezik az MK-döntőt FOTÓ: POLYÁK ATTILA - ORIGO

Fontos kiemelni, hogy egész napos családi programról van szó, ahová a kisgyermekeket is várják, hiszen számukra is számos lehetőség nyílik majd a kikapcsolódásra. Akik mégsem tudnának ellátogatni Csepelre, azoknak sem kell bánkódniuk, ugyanis az Origo élőben közvetíti a Magyar Kupa küzdelmeit.

Kiegészítő programként 20 csapatos amatőr tornát szervez az MK-döntő mellé a Minifutball Szövetség, így a budapesti és környékbeli kispályás csapatok mindamellett, hogy amatőr szinten játszhatnak egymással, közben megnézhetik a legjobb minifoci csapatok összecsapását a centerpályán.

Messze túlteljesítette terveinket a Tippmix Magyar Kupa, melynek állomásait igyekeztünk úgy összerakni, hogy az mindenki számára elérhető legyen.Hajdúszoboszlón – ahol tavaly EURO CUP-ot is szerveztünk – évek óta remek kapcsolatot ápolunk a sportegyesülettel. Budapesten olyan selejtezőt rendeztünk, amelyre a honi kispályás csapatok is azt mondták, talán az egyik legerősebb nyári megmérettetés volt hazánkban. Érdekesség, hogy Tápiószentmártonban a sorozat egyetlen füves pályás versenyén volt a legtöbb csapat, míg Balatonfűzfőn olyan minőségű műfüvön játszhattunk, melyre nem lehetett panasz. A kupadöntőbe nyolc remek csapat jutott, izgalmakban nem lesz hiány.Szövetségünk és a csapatok számára is óriási dolog, hogy a Tippmix Magyar Kupáról rendszeresen beszámol az Origo Sport és a honi sajtó jelentős része. Nagy előrelépés ez számunkra,melynek igyekszünk megfelelni. Nem utolsósorban a négy állomás, plusz az MK döntője tartogat annyi mérkőzést legjobbjainknak, mely remek alap lehet az előttünk álló célok elérésében. Szeptemberben Bajnokok Ligája Nagyváradon, míg október végén világbajnokság lesz az Egyesült Arab Emirátusokban" - mondta Pinkóczi Tibor, az Országos Minifutball Szövetség alelnöke.

07.16. vasárnap: Döntő, Csepel

A finálé résztvevői:

- SZPCDSE-ECECE

- H-Terasz

- Szilasi és Barátai

- Lázár Lovaspark

- Todor Pet Bau Team Kft.

- Futottak Még

- Airnergy

- H.O.P.E.

A csoportbeosztások:

A-csoport:

H-Terasz

Lázár Lovaspark

Szilasi és Barátai

SZPCDSE-ECECE

B-csoport:

H.O.P.E.

Futottak Még

Todor Pet Bau Team KFT

Airnergy FC

A részletes program:

Csoportmérkőzések:

10.00: Szilasi és Barátai - SZPCDSE-ECECE

10.40: H-Terasz - Lázár Lovaspark

11.20: Todor Pet Bau Team KFT - Airnergy FC

12.00: H.O.P.E. - Futottak Még

12.35: Szilasi és Barátai - H-Terasz

13.10: SZPCDSE-ECECE - Lázár Lovaspark

13.45: Todor Pet Bau Team KFT - H.O.P.E.

14.20: Airnergy FC - Futottak Még

14.55: Szilasi és Barátai - Lázár Lovaspark

15.30: SZPCDSE-ECECE - H-Terasz

16.05: Todor Pet Bau Team KFT - Futottak Még

16.40: H.O.P.E. - Airnergy FC

17.20 és 17.55: Elődöntők

18.30: Bronzmérkőzés

19.05: Döntő

A Tippmix Minifoci Magyar Kupa-döntőre (Csepel Hungary Club 94 SE pálya, 1213, Budapest, Szentmiklósi út 1.) minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők, az egész napos eseményre a belépés ingyenes!

Májusban elindult a minifoci teljesen új versenysorozata, a Tippmix Minifoci Magyar Kupa, amelynek minden állomásával kiemelten foglalkozik majd az Origo! A kupasorozat nagydöntőjét élőben követhetik majd nyomon az Origón!

A Magyar Minifutball Kupa támogatója a TIPPMIX!