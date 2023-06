Ügyetlen mozgás, fáradékonyság, kézremegés: veszélyes betegségre figyelmeztet a szakértő

A mitokondriális betegség - kicsit leegyszerűsítve - a mitokondrium nevű sejtszervecskék (a sejtek energia-központjának) rendellenessége. A miopátia alatt az izombántalmat értjük, amely a mitokondriumok rendellenessége miatt kialakuló izomgyengeség és izomgörcs. A betegség sejtszinten mindenütt jelen van, ezért is nagyon változatosak a tünetek. Ami szinte minden betegnél valamilyen mértékben jelentkezik, az az izomgyengeség és az izomgörcs. Nagyon gyakoriak még a központi és a perifériás idegrendszer eltérései is, ami ügyetlen mozgást, koordinációs problémákat, kézremegést, fáradékonyságot, valamilyen mértékű mentális sérülékenységet jelent. Ezek is nagyon gyakori tünetek, mert az idegrendszeri ingerületátvivő anyagok is nehezebben fejtik ki a hatásukat ATP- hiány esetén, de a legváltozatosabb érzékszervi problémák is jelentkezhetnek mindemellett. Gyakran érintett a szív és a keringési, hormonális és gyomor-bél rendszer