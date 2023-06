Lufik, virágok, citeraszó - az egész utca a 100 éves Ella nénit ünnepelte Óbudán

Egy ma már nagyon ritka eseménynek lehettek szem és fültanúi az óbudaiak, amikor egy igazán sokat megélt lakójukat köszöntötték fel a szomszédok, rokonok és a barátok.

Ella néninek krétarajzot is készítettek Fotó: Magdolna

Ella nénit sokan szeretik

Magdolna osztotta meg egy kerületi csoportban, hogy milyen megható eseménynek volt szem-és fültanúja a III. kerületben péntek(június 2.) délután. A Pók utcai lakótelepen ugyanis egy nagyon fontos születésnapi partit tartottak, Ella néni századik születésnapját ünnepelhette családja, szomszédjai és barátai körében. A megható pillanatokat lufikkal, virágokkal és citerával is kiegészítették, mindezt persze úgy, hogy Ella néni az utcán gyülekező "sereget" az ablakából szemlélte.

Megható volt ez a gesztus, ahogy tisztelettel megemlékeztek erről a csodás és ritka kerek évfordulóról! Gratulálunk és még nagyon sok boldogságot, erőt és nagyon jó egészséget kívánunk! Istenke éltesse Ella nénit!

– írta a poszthoz Magdolna, aki nagyon örült annak, hogy ennyien összegyűltek megünnepelni ezt a jeles eseményt, hiszen szerinte is nagyon fontos, hogy ha tudjuk, akkor együtt ünnepeljük a szeretteink különleges napjait, már pedig a 100. születésnap igen csak rendhagyó egy ember életében.

Nyugodtan le is tagadhatná az életkorát

A lakótelepi tömbben élők egymásra figyelését, olyan egyszerű, de szívet melengető érzés volt látni, hallani!

– mesélte nekünk Magdolna, aki a szemben lévő házban él és így nem csak az ünneplést, hanem a készülődést is végig tudta nézni. Már őt is boldoggá tette az a tudat, hogy ez a kis közösség mennyi mindenre képes azért, hogy mosolyt csaljon egy másik ember arcára. Azt is elmesélte nekünk, hogy bizony nem érkeztek "üres kézzel" a köszöntők, krétarajzot készítettek a járdára és még műsorral is készültek:

Ella néni ablaka alatt álltak, előadva egy kis citerazenés énekes köszöntést!

Azonban a legszívmelengetőbb az volt, ahogy Ella néniről mesélt Magdolna. Lapunknak elmondta, hogy már többször találkoztak és mindig váltanak pár szót egymással. Emiatt is tudja, hogy Ella néni akár le is tagadhatná a korát (ha akarná), hiszen a száz esztendő ellenére is teljesen szellemi frissességgel éli mindennapjait.

Szép idő van, hová megyünk? Vásárolni vagy csak sétálunk? Vajon mennyibe kerülhet a sárgabarack? Lekvárt főznék belőle...

– idézett fel Magdolna pár részletet a beszélgetéseikből.