Kellemes nyári idővel búcsúzik a június a héten, de bármikor megázhatunk

Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, péntek délutántól az egész országban viharos szél, majd éjszaka vihar, felkőszakadás vetett véget egy időre a kánikulának. A szombat és a vasárnap már sokkal kellemesebb, szellős időt hozott, és a múlt héten tapasztalt szinte már elviselhetetlen forróság úgy néz ki, nem is fog visszatérni egy ideig. A strandidő azért a héten is megmarad, mutatjuk, mire számíts június utolsó hetében.

Fotó: Turbéky Eszter

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn ragyogóan napos idő várható, csak kevés gomolyfelhő lesz az égen. 29-30 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Az ÉNy-i szél néha megélénkül.

Mi várható a továbbiakban?

Kedd

Északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és szórványosan alakulnak ki záporok, zivatarok. 27-31 fok közötti értékeket mérhetünk.

Szerda

Marad a gyakran gomolyfelhős idő, és északnyugat felől továbbra is előfordulnak záporok, zivatarok. 24-30 fok valószínű. Az ÉNy-i szél többfelé lesz élénk.

Csütörtök

Sok napsütésre van kilátás, némi gomolyfelhővel. Már csak néhol fordul elő csapadék. 30 fokos kánikula ígérkezik.